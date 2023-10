UN-Resolution zu Israel: Deutschlands fatales Jein

Israel ist entsetzt und die Hamas jubelt, das ist das Ergebnis der jüngsten UN-Resolution zum Nahost-Konflikt. Und Deutschland? Enthält sich der Stimme ‐ und sollte sich dafür schämen.

UN-Resolutionen sind rechtlich nicht bindend, sie ziehen ihre Kraft allein aus der Symbolik. Wobei sich diese Symbolik bisweilen auch aus dem nährt, was weggelassen wird. So fordert die Resolution eine dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen. Was sie weglässt: Mit keinem Wort wird die Terrororganisation Hamas erwähnt, die Geiseln in Gaza oder das Selbstverteidigungsrecht Israels. Da verwundert es kaum, dass vor allem muslimische Staaten dafür stimmen, darunter solche, die Israel das Existenzrecht absprechen. Und Deutschland steht bedröppelt daneben.

Kleine Staaten wie Österreich, Ungarn oder Tschechien sind mutiger, stehen zu Israel, insgesamt aber findet Europa nicht zu einer gemeinsamen Linie. Das ist bedauerlich und nicht neu. Aber was ist mit Deutschland los? Es ist zu vermuten, dass Außenministerin Baerbock und Bundeskanzler Scholz praktische Erwägungen mit ins Kalkül gezogen haben. Sie es sich nicht mit Staaten verscherzen wollten, mit denen Verhandlungen anstehen über Rohstoffe oder Flüchtlinge. Insofern wurde die Staatsräson ‐ der uneingeschränkten Solidarität zu Israel ‐ der Realpolitik geopfert.

Selbstverständlich darf Israel kritisiert werden

Nun ist die Welt nicht nur Schwarz oder Weiß. Selbstverständlich darf Israel kritisiert werden, und die Politik sollte sich für Humanität und den Schutz der Zivilbevölkerung einsetzen. Das entbindet aber nicht, an der richtigen Stelle und grundsätzlich eindeutige Positionen zu beziehen.

Mit dem Jein zu Israel sendet Deutschland jedoch ein fatales Signal, nach außen und nicht zuletzt auch nach innen. In einer Zeit, in der bei uns Judenhass und die Vernichtung Israels auf Plätzen und Straßen proklamiert wird. In der sich unsere jüdischen Mitbürger ihres Lebens nicht mehr sicher sein können. In der manche unsere höchsten Güter der Toleranz und der freien Religionsausübung infrage stellen.

In einer solchen Zeit braucht es gerade von der Bundesregierung eine kompromisslose Haltung: Nie wieder ist jetzt.