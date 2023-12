COP28

UN-Klimakonferenz ruft zur Abkehr von fossilen Energien auf

Dubai / Lesedauer: 1 min

Die Weltklimakonferenz ist nach einem Proteststurm gegen einen Entwurf für den Abschlusstext in die Verlängerung gegangen. (Foto: Hannes P. Albert/dpa )

Erstmals ruft die Weltgemeinschaft bei einer UN-Klimakonferenz zur Abkehr von fossilen Brennstoffen auf. Der zuvor von mehr als 100 Staaten geforderte klare Ausstieg («Phase out») kommt in dem am Mittwoch in Dubai verabschiedeten Abschlusstext nicht vor.

Veröffentlicht: 12.12.2023, 04:51 Von: Deutsche Presse-Agentur