Kevin Meyersburg erhielt im Frühjahr einen unerwarteten Anruf. Darin eröffnete ihm ein Vorgesetzter, dass er nicht mehr Direktor des „Wellness“-Programms für das Personal von Morgan Stanley sei. Der langjährige Mitarbeiter des Finanzhauses behauptet, er habe seinen Job an eine schwarze Frau verloren, „die kein vergleichbares Niveau an Erfahrung und Hintergrund hat, die Entscheidung zu rechtfertigen“. Der weiße Meyersburg fühlt sich deshalb diskriminiert. Und klagte.

In der vor dem Southern District of New York eingereichten Klageschrift suggeriert Meyersburg, dass der Vorgesetzte, der die Kündigung ausgesprochen hatte, selbst nicht damit einverstanden war.

Welle an Klagen entfacht

Er habe seine „Bedenken“ über die Qualifikation der neuen Direktorin zum Ausdruck gebracht, „und konnte die Entscheidung nicht erklären“. Stattdessen soll er auf die Bemühungen Morgan Stanleys verwiesen haben, die Mitarbeiterschaft zu diversifizieren. „Das ist ein Beispiel dafür, wie Diversifizierungsprogramme (DEI) Amok laufen“, erklärte der Anwalt des Klägers, Louis Pechman gegenüber der Washington Post. „Rasse darf kein Faktor bei Entscheidungen über Beschäftigung haben. Punkt. Ende.“

Meyersburg beruft sich unter anderem auf das Urteil des Supreme Court, das die als „Affirmative Action“ bekannte Bevorzugung von Minderheiten bei gleicher Qualifikation an Elite–Universitäten für unzulässig erklärt hatte.

Diese Grundsatzentscheidung inspirierte eine Welle an Klagen gegen von Konservativen als „woke“ (deutsch etwa: wachsam) kritisierte Unternehmen, die infolge des Mords an dem Schwarzen George Floyd 2020 mehr als 340 Milliarden Dollar in die Diversifizierung ihrer Mitarbeiterschaft investiert haben.

Andere Beispiele

Diese Angaben stammen vom McKinsey Institute for Black Economic Mobility, das DEI–Programme erfasst. Erst vergangene Woche verklagten die konservativen Aktivisten der „American Alliance for Equal Rights“ (AAER) die beiden Großkanzleien „Perkins Coie“ und „Morrison & Foerster“ für deren Bemühungen um mehr Vielfalt und bessere Aufstiegschancen für Angehörige von Minderheiten. Die AAER wird von Edward Blum finanziert, der über Jahre hinweg darauf hingearbeitet hatte, die Zulassungsregeln der Universitäten zu verändern.

Im August zogen fünf weiße Mitarbeiter der Gannett–Zeitungsgruppe wegen angeblich „umgekehrter Diskriminierung“ vor Gericht. Ihnen sei unfairer Weise gekündigt worden, um Möglichkeiten für weniger qualifizierte Angehörigen von Minderheiten zu verschaffen, heißt es in der Sammelklage gegen den Konzern, der neben der nationalen „USAToday“ zahlreiche Regionalzeitungen herausgibt. Dies sei geschehen, damit die Mitarbeiterschaft die Demografie der Erscheinungsorte besser spiegele. „Schnallen Sie sich an“, sagt Anwalt Pechman weitere Prozesse voraus. „Die Fluttüren sind weit geöffnet worden“.

Die Lücke im Recht

Die weißen Kläger versuchen eine Lücke im „Civil Rights Act“ zu nutzen, der 1964 eigentlich zum Schutz der Minderheiten vor Diskriminierung am Arbeitsplatz beschlossen worden war. Darin wird privaten Arbeitgebern kategorisch verboten, Beschäftigungs–Entscheidungen auf ethnische Zugehörigkeit zu stützen. Morgan Stanley wollte sich zu der Klage des gekündigten „Wellness“-Direktors Meyersburg nicht äußern.

Verständlich, da die Bank im Mai von dem Bürgerrechtsanwalt Ben Crump wegen „tiefen und weitreichenden Vorurteilen gegen schwarze Menschen“ verklagt worden war. Crump hält Morgan Stanley vor, Vorbehalte gegen die Beschäftigung von Afroamerikanern zu haben, „weil die Leute keine schwarzen Finanzberater haben wollten“.