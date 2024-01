Ulmer Nato-General fordert Wehrpflichtdebatte

Eine ergebnisoffene Debatte zur Wehrpflicht, die Vollausstattung der Bundeswehr mit Personal, Material und Munition sowie die Widerstandsfähigkeit Deutschlands angesichts multipler Krisen und Bedrohungen: Generalleutnant Alexander Sollfrank, der ranghöchste Bundeswehr-Soldat in Süddeutschland, fordert dazu auf, glaubwürdige Abschreckung zu schaffen: „Abschreckung kann nicht an die Streitkräfte outgesourct werden! Der Wille und die Fähigkeiten zur Abschreckung und nötigenfalls zur Verteidigung muss auch in der Bevölkerung verankert sein“, sagte Sollfrank am Mittwochabend in Ulm.

Sollfrank trägt, wie er gerne scherzhaft betont, zwei Hüte: Als Befehlshaber des Multinationalen Kommandos Operative Führung ist er in Richtung der Europäischen Union orientiert. Das Joint Support and Enabling Command der Nato in Ulm, das der 57-Jährige gleichzeitig führt, kann die Verlegung und Versorgung von Truppen im gesamten Bündnisgebiet koordinieren.

Bundeswehr kommt nicht auf die Sollstärke

Mit seiner Forderung, eine offene Debatte um die Wehrpflicht zu führen, spricht der Dreisterne-General ein drängendes Problem an: Wie auch viele Bereiche der Wirtschaft leidet die Bundeswehr unter einem akuten Bewerbermangel. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) lässt derzeit wegen der veränderten Sicherheitslage prüfen, ob das vor seiner Amtszeit festgelegte Ziel einer Sollstärke von 203.000 Soldatinnen und Soldaten weiter Bestand haben wird. Derzeit sind es gut 181.600. Hinzu kommen rund 81.600 zivile Beschäftigte.

Die Wehrpflicht war im Juli 2011 ausgesetzt worden. Das kam in der Praxis einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleich, da auch alle Strukturen für die Musterung und Ausbildung einer größeren Zahl von Soldaten abgeschafft wurden.

Sollfrank stellt zwei Punkte klar: „Man kann stehen zur Wehrpflicht, wie man will. (...) Das Thema zu ignorieren, wäre nach meiner Bewertung falsch.“ Doch der Dienst an der Waffe müsse neu konzipiert und umgesetzt werden: „Niemand, zumindest niemand, den ich kenne, will die alte Wehrpflicht zurück.“

Keine Rückkehr zum Gammeldienst

Demnach ist die Rückkehr der „Schleifer in Flecktarn“ ebenso ausgeschlossen wie der berüchtigte, langweilige „Gammeldienst“. Wie aber soll der Wehrdienst in einer High-Tech-Armee, in der Spezialisten benötigt werden, aussehen? Wo sollen die Wehrpflichtigen untergebracht werden? Schon heute sind Kasernen zu klein. Hinzu kommt: Es fehlt an qualifizierten Ausbildern. Sollfrank lässt sich auf diese konkreten Fragestellungen nicht ein, eine umfassende Debatte zur Wehrpflicht, „abseits von parteipolitischem Kalkül“ ist ihm wichtig. Schließlich gehe es um relevante sicherheitspolitische und gesellschaftliche Fragestellungen.“ Er stellt klar: „Wie auch immer die Entscheidung ausfällt, sie hat Auswirkungen. Also hat es auch eine Wirkung, wenn nichts getan wird.“

Sollfrank spricht im Kontext: Denn die Bundeswehr stellt sich derzeit mit einer besseren Vernetzung zu Sicherheitsbehörden, Katastrophenschutzorganisationen und Industrieunternehmen auf eine gesamtstaatliche Verteidigung Deutschlands ein. Dazu wird ein neuer Operationsplan Deutschland (OPLAN) erstellt, der festlegt, wie im Spannungs- und Verteidigungsfall gemeinsam vorgegangen werden soll.

Dass zeitgleich auch in London der britische Armeechef Patrick Sanders angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine eine rasche und deutliche Erhöhung der Truppenstärke seines Landes fordert, mag Zufall sein, verdeutlicht aber: Innerhalb der Nato denken die Generäle in die gleiche Richtung. Das Militär müsse in der Lage sein, eine „Bürgerarmee“ auszubilden und auszurüsten, sagt Sanders und verweist auf Wehrpflichtmodelle in Nord- und Osteuropa. „Die Ukraine hat brutal aufgezeigt, dass reguläre Armeen Kriege beginnen. Bürgerarmeen gewinnen sie.“

Propaganda und Cyberwirkung erreichen Deutschland

Zurück nach Ulm. Hier spricht General Sollfrank nicht von Bürgerarmeen, verdeutlicht aber, dass der Wille und die Fähigkeiten zur Abschreckung und nötigenfalls zur Verteidigung zwingend in der Bevölkerung verankert sein müssen: „Auch das ist Teil der Kriegstüchtigkeit, die Teil glaubwürdiger Abschreckung ist.“ Die Bedrohung sei konkret: „Deutschland liegt in der Reichweite aggressiver Wirkung: Propaganda und Cyberwirkung.“ Aber auch von Waffenwirkung: „Aggressoren können uns mit Flugzeugen, Raketen und Marschflugkörpern erreichen.“ Daher sei der Aufbau einer wirksamen Luftverteidigung derzeit ein Schwerpunkt. Sollfranks Ableitung: „Das bedeutet, dass wir uns härten müssen gegen Bedrohung durch Propaganda im Netz, wir müssen unsere Systeme härten gegen Cyberangriffe und wir müssen den Schutz des Luftraums gewährleisten.“