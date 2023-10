Die Jubelbilder aus der Parteizentrale der Bürgerplattform in Warschau dürften in Brüssel und Berlin manchen Stoßseufzer der Erleichterung ausgelöst haben. In Berlin hofft man darauf, es künftig nicht mehr mit einem Verhandlungspartner zu tun zu haben, der seinen Wählern Deutschland als den Erzfeind verkaufen will. Und in Brüssel könnte der seit Jahren währende Streit um die Demontage des Rechtsstaats durch die PiS-Regierung von der Tagesordnung verschwinden.

Zwar bleibt der in Ungarn zunehmend autokratisch regierende Victor Orbán der EU erhalten. Doch Ungarn gehört mit seinen lediglich etwa zehn Millionen Einwohnern zu den Leichtgewichten in der EU, während Polen als größtes osteuropäisches Land mit 38 Millionen Einwohnern deutlich mehr Stimmen im Rat der Regierungen und entsprechend mehr Einfluss auf europäische Beschlüsse hat.

Ob in der Energiepolitik, wo sich Polen dem Übergang zu grünen Technologien widersetzte, beim Minderheitenschutz oder in der Migrationspolitik ‐ stets stand das polnische Veto einer einvernehmlichen Gesetzgebung im Weg. Vor allem aber drohte der Abbau von Grundrechten, dem Brüssel mit Vertragsverletzungsverfahren kaum etwas entgegenzusetzen hatte, zum Präzedenzfall zu werden. Man muss es deutlich sagen: Polen in seiner heutigen Verfasstheit hätte keine Chance auf Aufnahme in die EU.

Den polnischen Wählern, die nun ein europäisches und zukunftsbejahendes Zeichen gesetzt haben, ist zu wünschen, dass es Donald Tusk mit einer stabilen Koalition gelingt, die demokratische Demontage der vergangenen acht Jahre rückgängig zu machen. Im Siegesjubel sollte man aber nicht vergessen, dass dieser Erfolg nicht durch ein Umdenken der PiS-Anhängerschaft zustande kam, sondern durch die höhere Wahlbeteiligung. Unverändert fühlt sich jeder dritte Wahlberechtigte von Berliner Großmachtinteressen bedroht und von Brüssel ferngesteuert. Ein regenbogenbuntes Lebensmodell, das kosmopolitische EU-Funktionäre für selbstverständlich halten, wirkt auf katholische Polen im ländlichen Raum unverändert abschreckend.