Energiewende

Turbo für Bauvorhaben ‐ Sorge um Naturschutz

Berlin / Lesedauer: 4 min

Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten hatten sich auf ein Bündel von Gesetzesänderungen geeinigt, die dafür sorgen, dass Windräder, Stromtrassen, Bahnstrecken und Wohnungen schneller gebaut werden. (Foto: Harald Tittel/dpa )

Vieles ist in Deutschland zu kompliziert ‐ und deshalb langsam und teuer. Das ist die Diagnose von Bund und Ländern. Sie wollen Tempo machen. Doch was so positiv klingt, treibt Umweltschützer auf die Barrikaden.

Veröffentlicht: 07.11.2023, 00:59 Von: Deutsche Presse-Agentur