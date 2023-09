Bei ihrer Rede vor den Europaabgeordneten am Mittwochmorgen in Straßburg hatte Ursula von der Leyen das vor zwei Monaten eingefädelte Migrationsabkommen mit Tunesien als Modell gelobt, das Schule machen könnte: „Wir sind mit Tunesien eine Partnerschaft eingegangen, die über Migrationsfragen hinaus beidseitigen Nutzen bringt — von Bildung und Fachkompetenz bis hin zu Energie und Sicherheit.“ Wenige Stunden später wurde einer Delegation des Auswärtigen Ausschusses des Parlaments die Einreise verweigert, nachdem zuvor schon Gespräche mit Regierungsvertretern abgelehnt worden waren.

„Die Entscheidung der tunesischen Regierung ist ein Skandal ohnegleichen und zeigt, dass der autokratische Präsident und die Regierung sich weder einer Diskussion stellen noch mit Kritik auseinandersetzen wollen“, empörte sich der SPD–Abgeordnete Dietmar Köster, Mitglied im Unterausschuss Menschenrechte des Europäischen Parlaments. Überraschend kommt die Abfuhr aus Tunis nicht. Der seit vier Jahren amtierende, zunehmend autokratisch regierende Präsident Kais Saied hatte bereits bei Abschluss des Paktes in Anwesenheit von Ursula von der Leyen klargemacht, dass er nicht für die Europäer den Grenzwächter spielen wird und sich jede Einmischung in innere Angelegenheiten verbittet.

Lage in Lampedusa erschreckend

Die 105 Millionen Euro, die im vergangenen Monat von der EU im Rahmen einer unverbindlichen Absichtserklärung gezahlt wurden, nahm er natürlich trotzdem. Sie waren eigentlich als erste Rate eines milliardenschweren Hilfspakets gedacht, mit dem Tunesien bei der Bekämpfung der Schleuserkriminalität, der besseren Küstenkontrolle, der Rückführung von Flüchtlingen in ihre afrikanischen Herkunftsländer und der Wiedereingliederung eigener Landsleute aus gescheiterten EU–Asylverfahren unterstützt werden soll.

Doch in den vergangenen zwei Monaten machten sich nicht weniger, sondern mehr Menschen von der tunesischen Küste aus nach Europa auf. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa kamen allein am vergangenen Dienstag 5000 Bootsflüchtlinge an, die Wochen davor waren die Zahlen ebenfalls höher als 2022.

Die Ankunft Tausender Bootsmigranten innerhalb weniger Tage bringt die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa an ihre Grenzen. In dem völlig überfüllten Erstaufnahmelager im Zentrum der kleinen Insel kam es am Donnerstag teils zu chaotischen Szenen. Auf Videos war zu sehen, wie die Menschen — viele erkennbar erschöpft — dicht gedrängt in der prallen Sonne ausharrten, ihnen gegenüber standen Sicherheitskräfte vor den Toren des Lagers. In dem Getümmel kam Unruhe auf. In italienischen Medien war von einer „explosiven“ Stimmung zu lesen.

Saied beschuldigt EU

Seit Wochenbeginn haben weit mehr als 8000 Bootsmigranten die kleine Insel zwischen Sizilen erreicht. Wegen der Nähe zur tunesischen Küstenstadt Sfax gehört Lampedusa seit Jahren zu den Brennpunkten der Migration nach Europa. Der Stadtrat der Insel rief angesichts der zugespitzten Lage am Mittwochabend den Notstand aus. Unklar war, welche genauen Folgen dies hat. Bürgermeister Filippo Mannino forderte von der Regierung in Rom mehr finanzielle und logistische Unterstützung für die Insel, die unter „großem Stress“ stehe. Das Lager war Medienberichten zufolge noch nie so überfüllt. Bei der Verteilung von Lebensmitteln und Getränken kam es Berichten zufolge zu chaotischen Szenen.

Saied erklärte dazu, das Abkommen mit der EU habe Panik ausgelöst. Viele Flüchtlinge wollten Tunesien verlassen, bevor die Küste gänzlich abgeriegelt sei. Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni, die den Tunesiendeal mit der Kommissionspräsidentin und dem amtierenden niederländischen Premier Mark Ruette eingefädelt hatte, musste einräumen, dass zumindest bislang die erhoffte Wirkung ausgeblieben ist.

Kein Vorbild für weitere Deals

Der SPD–Abgeordnete Köster, dessen Delegation die Einreise verweigert wurde, verlangt nun, dass die EU–Kommission die Abmachung mit Tunesien widerruft. „Wir haben als gewählte Repräsentant*innen die Pflicht, zu kontrollieren, was mit dem Geld der europäischen Steuerzahler*innen in Tunesien passiert.“

Keinesfalls dürfe die Abmachung Vorbildcharakter für andere Deals mit afrikanischen Staaten haben, wie es Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union angekündigt habe, so Köster. Der Dialog mit Regierungsvertretern war von tunesischer Seite verweigert worden, nachdem sich zwei EU–Abgeordnete in einer Pressekonferenz kritisch über die Menschenrechtslage im Land und den tunesischen Präsidenten geäußert hatten. Die Delegation beschloss daraufhin, trotzdem zu reisen und sich mit Vertretern der Opposition, der Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft zu treffen. Dieser Plan wurde nun durch das Einreiseverbot vereitelt.