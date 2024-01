Trump ruft zur „letzten Schlacht“

Für die USA hat ein schicksalsschweres Wahljahr begonnen, für Trump die „letzte Schlacht“. Bei einer Rückkehr ins Weiße Haus kündigt der vor vier Strafgerichten angeklagte Ex-Präsident eine Zeit der Rache an. Seinen ersten Angriff auf die Demokratie wehrte Amerika am 6. Januar 2021 ab.

Feierlich salutiert Donald Trump auf der Bühne im texanischen Houston, während die Nationalhymne aus den Lautsprechern tönt. Dann erklingt über den dunklen Männerchor seine eigene Stimme, die wie eine Lichtgestalt den Treueschwur auf die Vereinigten Staaten ablegt. „The Star Spangled Banner“ endet mit enthusiastischen U-S-A, U-S-A Rufen des Publikums.

„Kennt Ihr das?“, fragt Trump die Menge, um zu erklären, wie es zu der Aufnahme von „Justice for All“ im März 2023 gekommen sei. Er sei seinerzeit gebeten worden, den „Pledge of Allegiance“ über die Darbietung des Gefangenenchors zu sprechen. Das sei unglaublich bewegend gewesen, mit den Männern aufzutreten, die alle wegen ihrer Teilnahme am Aufstand vom 6. Januar 2021 verurteilt worden waren.

„Ich bezeichne sie lieber als die J6-Geiseln statt Gefangene“, agitiert der mit großem Abstand in Führung liegende Spitzenreiter bei den Vorwahlen der Republikaner. „J6“ steht als Abkürzung für den 6.Januar, als aufgehetzte Trump-Anhänger zusammen mit rechtsradikalen Milizionären den Kongress stürmten. Es war der letzte Versuch, den friedlichen Machttransfer an Joe Biden gewaltsam zu verhindern.

Tote und Verletzte beim Sturm aufs Kapitol

Bei der Gewalt auf dem Kapitolshügel in Washington erlitt der Polizist Brian Sicknick einen tödlichen Schlaganfall, eine Demonstrantin wurde von einem Sicherheitsbeamten angeschossen und starb später im Krankenhaus. Mehr als hundert Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Unter den J6-Sängern, die Trump inspirieren, fand sich auch Julian Khater, der unter anderem Sicknick mit Pfefferspray angegriffen hatte. Der 34-Jährige hatte bereits Wochen vor der Aufnahme der düsteren Hymne ein umfassendes Schuldbekenntnis abgelegt. Die „Washington Post“ fand heraus, dass vier weitere der insgesamt 15 Gefangenenchor-Mitglieder ebenfalls wegen Angriffen gegen Staatsdiener zu zum Teil mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden waren.

Dem Kandidaten konnte das nicht entgangen sein. Doch das Vermischen von Fakten und Fiktion hat bei Trump schon lange Methode. Er benutzt sie auch immer wieder, um an der eigenen Opferlegende zu stricken. Erst sei ihm der Wahlsieg gestohlen worden, und jetzt setze Joe Biden die Justiz gegen ihn ein, um ihn mit absurden Prozessen zu überziehen und von der Wahl auszuschließen.

Anklage des Sonderermittlers Jack Smith

Tatsächlich hat ihn nicht der Präsident, sondern der unabhängige Sonderermittler Jack Smith auf Empfehlung des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses für seine Rolle am 6. Januar angeklagt. Die Hauptverhandlung soll am 4. März beginnen. Einen Tag vor dem Super-Dienstag, an dem mehr als ein Dutzend Bundesstaaten bei den Vorwahlen der Republikaner die Vorentscheidung über die Nominierung des Präsidentschaftskandidaten treffen werden.

Trump hat diese Anklage und drei weitere Strafprozesse in Miami, New York und Georgia sowie zwei Zivilverfahren in New York bei seinen Anhängern nicht geschadet. Im Gegenteil. Mit jedem weiteren Verfahren verbesserten sich seine Umfragewerte.

Am dritten Jahrestag des 6. Januar hat Trump laut einer Umfrage für die „Washington Post“ sieben von zehn Republikanern davon überzeugt, dass der Sturm auf den Kongress eigentlich nicht viel mehr als ein Protest gewesen und der Ex-Präsident unschuldig sei. Ungefähr so viele Republikaner kaufen seine „große Lüge“ von den „gestohlenen Wahlen“ ab.

Frei erfundene Erzählung

Der Kandidat kehrt bei seinen Wahlkampfauftritten regelmäßig zu dieser frei erfundenen Erzählung zurück. „Ich betrachte das als großes Ehrenabzeichen“, tönte Trump Ende des Jahres bei einer Kundgebung in New Hampshire. „Ich bin für euch angeklagt worden“, stiftet er eine Identität mit seinen Anhängern, die sich, wie er, als Opfer sehen.

Die pseudoreligiösen Anklänge sind kein Zufall. Sie richten sich an eine Basis, die sich aus dem Lager der Evangelikalen speist. Trumps Ruf zur „letzten Schlacht“ wird hier intuitiv verstanden. Wie auch die „Agenda 47“ genannten Versprechen des Spitzenreiters in den Umfragen unter Republikanern kaum Bedenken auslösen.

Als 47. Präsident würde Trump nicht nur „Diktator für einen Tag“ sein, sondern das Gemeinwesen von Personen reinigen, die er als „Ungeziefer“ denunziert. Er kündigt Internierungslager und Massendeportationen von „illegalen“ Einwanderern an, die, Originalton Trump, „das Blut der Nation vergiften“. Außerdem will er dafür sorgen, dass die Justiz gegen seine Gegner vorgeht. Dagegen verspricht er, die Gefangenen des 6. Januar, die er „Geiseln“ nennt, zu begnadigen.

1232 Personen angeklagt, 893 verurteilt

Trumps Geschichtsklitterung lässt sich an der Bilanz der juristischen Aufarbeitung ablesen. Am dritten Jahrestag hatten die Bundesanwälte 1232 Personen angeklagt, 893 verurteilt, darunter 478 zu Gefängnisstrafen. Neben Hunderten Schuldeingeständnissen der Teilnehmer des gewaltsamen Aufstands gab es genau einen Freispruch.

Auch gegen Trump selbst sieht die Beweislage erdrückend aus. Deshalb spielt er auf Zeit und hofft, dass die Präsidentschaftskandidatur seine „Du-kommst-aus-dem-Gefängnis-frei“-Karte wird. Ohne rechtskräftiges Urteil könnte er den Sonderermittler feuern und das Justizministerium anweisen, die Klagen in Washington und Miami - dort wegen der Dokumenten-Affäre - gegen ihn fallen zu lassen.

Wie nie zuvor werden Gerichte eine Rolle im Wahlkampf spielen. Der Supreme Court dürfte bald über Trumps Anspruch auf „absolute Immunität“ als Präsident entscheiden, und ob er als mutmaßlicher Aufrührer überhaupt kandidieren darf. Sollten die Hauptverhandlungen der Strafprozesse wie geplant im März, Mai und Spätsommer beginnen, müsste der Kandidat im Gericht anwesend sein. Wahlkampf von der Anklagebank.

Ob das seine Chancen bei den Amerikanern verbessert, die nicht der Trump-Welt angehören, wird von Analysten bezweifelt. Das Weiße Haus wettet dagegen. 55 Prozent aller Amerikaner sehen laut Umfrage der „Washington Post“ in den Ereignissen vom 6. Januar 2021 „einen Angriff auf die Demokratie, der niemals vergessen werden darf“. Trumps „letzte Schlacht“ findet so sehr bei seinen Kundgebungen wie in den Gerichtssälen statt. Sicher ist dabei nur, dass niemand wirklich weiß, wie sie ausgehen wird.