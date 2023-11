Ursprünglich stand Ivanka Trump selbst auf der Liste der Beklagten in dem Zivilverfahren gegen den Patriarchen der Trump-Organisation und seine beiden Söhne Eric und Donald Junior. Weil sie mit dem Tagesgeschäft des Immobilien-Imperiums nur am Rande zu tun hatte, nahm sie die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James von der Klage aus.

Sehr zum Unbehagen ihres Vaters muss Ivanka aber in Manhattan als Zeugin aussagen. Es dürfte der letzte Auftritt eines Mitgliedes des Trump-Clans sein, auf den die Chefanklägerin James bestanden hat. Danach ist die Verteidigung an der Reihe, im Betrugsprozess gegen den Ex-Präsidenten Entlastungszeugen zu präsentieren.

Trump gerät mit Richter aneinander

Verhandelt wird der Vorwurf gegen die Trumps, den Wert ihrer Immobilien massiv übertrieben zu haben, um sich bei Banken und Versicherungen bessere Kreditkonditionen zu sichern. James legte dafür eine so wasserdichte Beweisführung vor, dass Richter Arthur Engoron bereits im September in einem Schnellverfahren einen Betrug feststellte. In der Hauptverhandlung des Zivilverfahrens geht es um möglichen Schadenersatz in Höhe von 250 Millionen Dollar und den Verlust von Prestige-Objekten wie dem Trump-Tower an der Fifth Avenue.

Entsprechend schlecht gelaunt trat Trump am Montag selbst in den Zeugenstand, um sich immer wieder lautstark über seine Behandlung zu beschweren. „Dies ist ein sehr unfairer Prozess. Sehr, sehr unfair, und ich hoffe, die Öffentlichkeit schaut zu“, polterte er gegen die New Yorker Justiz. Nur wenige Meter von Engoron entfernt griff er diesen wiederholt direkt an. „Wir haben einen sehr feindseligen Richter.“ Der schwarzen Generalstaatsanwältin James hielt er vor, eine „Parteigängerin“ und „Rassistin“ zu sein.

Trumps Söhne im Zeugenstand

Engoron mahnte Trumps Anwalt Christopher M. Kise, seinem Mandanten die Regeln vor Gericht zu erklären. „Dies ist keine politische Kundgebung.“ Andernfalls werde er die Zeugenaussage vorzeitig beenden und dies in die Überlegungen für das Strafmaß einfließen lassen.

Während Trumps Söhne Eric und Donald Jr. im Zeugenstand jegliche Verantwortung für die aufgeblasene Bewertung der Immobilien auf die Buchhalter schoben, bestätigte Trump während seiner vierstündigen Aussage wiederholt den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, für die Manipulation verantwortlich zu sein. Er habe sich die an die Banken übermittelten Finanzerklärungen angeschaut, „habe bei Gelegenheit Empfehlungen abgegeben.“

Prozess als Wahlkampf-Veranstaltung

Prozessbeobachter fanden es eine ungewöhnliche Strategie, die Anklage in der Substanz zu bestätigen und den Richter, der allein über die Strafen entscheiden wird, persönlich anzugreifen. „Ein normaler Beklagter würde alles tun, rechtliche Sanktionen zu vermeiden“, sagt der Rechtsexperte Chris Mattei der Washington Post. Trump habe sich dagegen „an seine Zuhörer gerichtet“.

Damit gemeint sind die politischen Anhänger und potenziellen Wähler, die Trump zurück ins Weiße Haus verhelfen sollen. Der Ex-Präsident erkennt darin die beste Rückversicherung, bei einer Verurteilung in einem der vier Strafprozesse, nicht seine Freiheit zu verlieren. Anders als seine Wolkenkratzer in New York ‐ gemessen an seinem denkwürdigen Auftritt im Zeugenstand dürfte er die schon abgeschrieben haben