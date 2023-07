Donald Trump hat die Republikaner fest im Griff. Die erste Umfrage der New York Times zu den Vorwahlen zeigt den Ex–Präsidenten mit einem Abstand von 37 Prozent vor dem Zweitplatzierten Ron DeSantis. Mit insgesamt 54 Prozent bekommt Trump ein halbes Jahr vor den ersten Vorwahlen in Iowa mehr Stimmen bei den Republikanern als alle anderen Kandidaten zusammengenommen.

DeSantis ist unter den Herausforderer der einzige Kandidat, der mit 17 Prozent ein zweistelliges Ergebnis in der repräsentativen Umfrage einfahren kann. Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, Senator Tim Scott und die ehemalige UN–Botschafterin Nikki Haley kommen auf jeweils drei Prozent.

Diese Menschen wählen Trump

Der Wahlexperte der New York Times, Nate Cohn, hebt hervor, dass im vergangenen halben Jahrhundert noch kein Kandidat die Nominierung nicht gewinnen konnte, der zu diesem Zeitpunkt im Rennen mit mehr als 20 Punkten vor dem stärksten Rivalen lag. Gleichzeitig habe es noch nie die Situation gegeben, „dass ein Kandidat mit so viel Rückhalt so vielen Strafprozessen und Ermittlungen ausgesetzt war“.

Trump dominiert die „Grand Old Party“ (GOP) in allen demografischen Gruppen. Er führt bei Frauen und Männern, Jungen und Alten, Moderaten und Konservativen sowie Wählern mit Hochschulabschluss und Arbeitern. Die Überlegenheit besteht sowohl in den Städten als auch den Vororten und in ländlichen Regionen.

Trump „witziger“ als DeSantis

Wie schwierig es für Verfolger DeSantis wird, überhaupt nur eine Chance zu haben, Trump nahezukommen zeigt sich bei den Ergebnissen in der republikanischen Kernwählerschaft. Demnach bekommt der drei Jahrzehnte jüngere Gouverneur aus Florida nur neun Prozent der Stimmen der Wähler über 65 Jahre. Obwohl DeSantis versucht hat, den Ex–Präsidenten rechts zu überholen, ziehen „sehr konservative“ Republikaner Trump mit 65 zu 15 Prozent vor.

Ein Lichtblick für DeSantis sind seine generellen Beliebtheitswerte an der Basis. Zwei von drei Republikanern haben eine positive Meinung über ihn. Dagegen mögen mehr als drei von vier GOP–Wählern Donald Trump, der davon profitiert, als deutlich unterhaltsamer („fun“) wahrgenommen zu werden als der verbissene DeSantis.

MAGA–Bewegung in USA erstarkt

Der Ex–Präsident kann sich auf denselben harten Kern an Unterstützern verlassen, der ihn 2016 erst zur Nominierung und dann ins Weiße Haus verholfen hat. Dabei handelt es sich um die „Make America Great Again“-Anhänger, die rund 37 Prozent der republikanischen Wählerschaft ausmacht. Die rechtspopulistische MAGA–Bewegung hat besonders starken Zulauf unter weniger gebildeten Amerikanern, weißen Männern, Nationalisten und Wählern, die anfällig für Verschwörungserzählungen sind.

Die „Never–Trump“-Wähler sind die einzige Gruppe in der weit nach rechts gerückten Partei, die in dem Ex–Präsidenten eine Bedrohung für die amerikanische Demokratie sehen. Die machen laut Umfrage der Times ein Viertel der republikanischen Wählerschaft aus.