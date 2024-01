Wenn die Bundesregierung gehofft haben sollte, mit ihrer Kehrtwende bei der Eurofighter-Lieferung an Saudi-Arabien ihr Image in der arabischen Welt verbessern zu können, hat sie sich getäuscht. „Damit kann sich Deutschland nicht reinwaschen“, sagt Omar Rahman von der Denkfabrik Middle East Council in Katar.

Die Genehmigung für das Rüstungsgeschäft werde das Ansehen Deutschlands und Europas in der Region nicht verbessern, sagte Rahman der „Schwäbischen Zeitung“. Berlin und Brüssel haben aus Sicht arabischer Staaten mit ihrer bedingungslosen Unterstützung für Israel im Gaza-Krieg ihre Glaubwürdigkeit untergraben. Das sei „katastrophal“, sagt eine Expertin.

Riad will 48 Eurofighter

Deutschland hatte nach dem Mord an dem saudischen Dissidenten Jamal Khashoggi, der 2018 von einem Killerkommando der saudischen Regierung getötet wurde, alle Rüstungslieferungen an Riad gestoppt. Im Koalitionsvertrag von 2021 erklärte die Bundesregierung, sie werde keine Rüstungsgüter an Staaten liefern, die Krieg im Jemen führen; Saudi-Arabien hatte den Jemen-Krieg im Jahr 2015 begonnen. Nun gab Bundesaußenministerin Annalena Baerbock während einer Nahost-Reise die deutsche Zustimmung zur Lieferung der Kampfflugzeuge bekannt.

Der Eurofighter wird von Firmen aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien gebaut. Riad will 48 Jets im Wert von mehr als zehn Milliarden Euro kaufen, doch das Nein aus Berlin blockierte das Geschäft bisher; noch im Sommer hatte Bundeskanzler Olaf Scholz das Veto bekräftigt. Nun argumentiert die Bundesregierung, Saudi-Arabien fange Raketen und Drohnen ab, mit denen Israel von den jemenitischen Huthi-Rebellen angegriffen würden. Damit trage Saudi-Arabien zur Sicherheit Israels bei.

Baerbock zu Besuch im Nahen Osten

Wie Baerbock reist auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell derzeit durch den Nahen Osten. Er hatte bereits nach einer früheren Rundreise durch die Region im November berichtet, Politiker und Aktivisten in muslimischen Staaten kritisierten Europa, weil es im Gaza-Konflikt mit anderen Maßstäben messe als im Ukraine-Krieg.

Nathali Tocci, Chefin der italienischen Denkfabrik Istituto Affari Internazionali, wirft Europa vor, sich mit seiner „katastrophalen“ Reaktion auf den Gaza-Konflikt ins Abseits manövriert zu haben. Als Beispiel nannte sie in einem Beitrag für das Magazin „Politico“ das Verhalten der Europäer bei Abstimmungen über UN-Resolutionen für eine humanitäre Feuerpause in Gaza.

Verhalten gegenüber Israel angeprangert

Arabische Staaten begrüßten die Entschließungen, doch einige EU-Länder - darunter Deutschland - enthielten sich bei den Abstimmungen, weil sie eine Verurteilung der Hamas in den Texten vermissten; andere europäische Staaten stimmten gegen die Vorlagen. Bei einem Besuch im Nahen Osten habe sie vor kurzem erlebt, wie bedeutungslos Europa in der Region sei, schrieb Tocci. Während die USA als unersetzlicher Akteur erschienen, seien die Europäer „von der geistigen Landkarte der Region verschwunden“.

„Es ist in der Tat so, dass der Westen und insbesondere Deutschland als unglaubwürdig und scheinheilig wahrgenommen werden“, sagt auch Sebastian Sons, Experte für die Golfregion bei der Denkfabrik Carpo in Bonn.

Glaubwürdigkeitsprobleme der deutschen Politik

Das gelte besonders angesichts der als einseitig pro-israelisch wahrgenommenen Reaktion der Bundesregierung auf den Gaza-Krieg. Deutschland werde „die moralische Ausgewogenheit abgesprochen“, sagte Sons. Das verstärke in der arabischen Welt einen Eindruck, der bereits länger zu beobachten sei und nach dem der Westen „als moralisch korrumpiert, scheinheilig und eurozentrisch“ gelte. Das habe sich bereits in der Debatte um die Fußball-WM in Katar gezeigt.

Vor diesem Hintergrund werde die Entscheidung der Bundesregierung zum Eurofighter in der Region „bei vielen jetzt nicht besonders ernst genommen“, meint Sons. Vielmehr erscheine der Beschluss als „Zeichen einer gewissen Hilflosigkeit und einer Abhängigkeit von Israel“, das „nicht sonderlich glaubwürdig“ wirke. Deutschland solle nicht erwarten, dass die Lieferung der Jets zu mehr Einfluss in Saudi-Arabien führen werde.