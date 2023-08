Die Aufregung im politischen München war groß, als am späten Donnerstagnachmittag eine „Erklärung“ von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) angekündigt wurde. Schon wurde über einen Rücktritt des Vizeregierungschefs wegen der Flugblatt–Affäre spekuliert, doch es kam anders. In einer nur wenige Minuten dauernden Erklärung wies Aiwanger erneut die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück, zeigte sich aber auch etwas einsichtig. Sollte er als Jugendlicher vor 36 Jahren „Fehler“ gemacht haben, mit denen er die Opfer des NS–Regimes beleidigt habe, so distanziere er sich davon in aller Form und entschuldige sich dafür.

Es blieb aber dabei: Das zynische Flugblatt, in dem „Preise“ wie ein „Flug durch den Schornstein in Auschwitz“ ausgelobt wurden, stamme nicht von ihm. Er distanziere sich in aller Form von dem „ekelaften Inhalt“. Er habe keine Hitler–Reden vor dem Spiegel einstudiert und könne sich auch nicht erinnern, den Hinter–Gruß gezeigt oder Witze in Zusammenhang mit dem Holocaust gemacht zu haben. Da allerdings gab es eine Einschränkung: Sollte das doch einmal passiert sein, entschuldige er sich bei den Opfern des NS–Regimes. Das Bild, das über ihn in der Öffentlichkeit entstanden sei, zeige nicht ihn: „Das bin nicht ich. Das ist nicht Hubert Aiwanger“, so der Freie Wähler–Chef.

Immer mehr Vorwürfe gegen Aiwanger

Am Donnerstag war es eng geworden für den bayerischen Vizeministerpräsidenten. Ein Alarmzeichen musste für ihn sein, dass die „Bild–Zeitung“ Aiwangers Rücktritt forderte: „Er ist seines Amtes nicht würdig.“ Aiwanger selbst ließ einen Teil seiner Termine und eine Interview–Verabredung streichen. Als eine Art „Deadline“ für die Affäre um Aiwangers angebliche rechtsextremistische Umtriebe an seinem früheren Gymnasium in Mallersdorf–Pfaffenberg gilt der kommende Donnerstag.

An diesem Tag nämlich tritt der Zwischenausschuss des bayerischen Landtags zusammen. Die Sondersitzung mitten in den Parlamentsferien und einen Monat vor der Landtagswahl am 8. Oktober hatten Grüne, SPD und FDP durchgesetzt. Einziger Tagesordnungspunkt: das Verhalten des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Regierungschefs Aiwanger. Der Zwischenausschuss ist ein aus 51 Abgeordneten bestehendes selbstständiges Verfassungsorgan, das beispielsweise auch die Zustimmung zur Entlassung eines Ministers erteilen kann.

Beweis für „Schmutzkampagne“?

Die Lage für den 52–Jährigen hatte sich in den letzten Tagen durch immer neue Aussagen ehemaliger Mitschüler immer schwieriger gestaltet. Zum Teil traten die Zeugen aus der Anonymität hervor. Einer gab sogar eine eidesstattliche Versicherung ab. In seiner Gymnasialzeit soll der heutige Minister danach ein ausgesprochener Hitler–Fan gewesen sein und weder vor Hitler–Gruß noch vor Juden–Witzen sogar bei einer Klassenfahrt zu einer KZ–Gedenkstätte zurückgeschreckt sein. Wenigstens einmal habe er auch ein Exemplar von Hitlers „Mein Kampf“ mit sich geführt. „Es wird immer absurder“, schrieb Aiwanger am Donnerstag auf der Plattform X (früher Twitter). „Wer lässt sich solchen Unsinn einfallen!?“

Zum Beweis seiner Einschätzung, es handele sich um eine „Schmutzkampagne“ gegen ihn, verwies Aiwanger auf X auf einen Beitrag des „Focus“. Der darin zitierte ehemalige Gymnasiast Roman S. (52) bestätigte auf Anfrage, dass Aiwangers ehemaliger Deutschlehrer ihn gegen den Politiker habe instrumentalisieren wollen. „Es wird Zeit, dass wir die braune Socke jetzt stürzen“, habe der ehemalige Deutschlehrer gesagt.

Damit wollte er wohl andeuten: Das anonyme Hetzflugblatt, das die ganze Affäre auslöste, könnte doch von Hubert selbst stammen und nicht von seinem Bruder Helmut, wie Letzterer zugegeben hatte. Das fand sich unbestritten in der Schultasche des damals 17–jährigen Hubert Aiwanger. Er habe seinen Bruder nicht verpfeifen wollen. Der wiederum hatte die Existenz der Hetzschrift in Huberts Schultasche zuletzt damit erklärt, dass sein Bruder das Papier wohl einsammeln wollte.

25 Fragen beantworten

Währenddessen werden die Antworten Aiwangers auf einen Katalog mit 25 Fragen, die Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seinem Vize am vergangenen Montag aufgegeben hatte, mit wachsender Spannung erwartet. Aiwanger sagte am Donnerstag erneut eine „zeitnahe“ Beantwortung zu. Noch bevor von weiteren Nazi–affinen Verhaltensweisen des jungen Aiwangers etwas bekannt war, hatte Söder gemahnt, es dürfe jetzt „nix weiter dazu kommen“. Stattdessen komme „stündlich immer mehr zu Tage, das seine Geschichte unglaubwürdiger mache“, erklärte der SPD–Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn: „Markus Söder hat gesagt, es dürfe nichts mehr dazukommen. Weil er dennoch nicht handelt, handeln wir jetzt und beantragen eine Sondersitzung des Landtags.“

Von Aiwangers „Freien Wählern“ war zuletzt am Mittwochabend zu hören, dass sowohl deren Landesvorstand wie die Fraktion als auch die Kabinettsmitglieder „geschlossen“ hinter dem Regierungsvize und Parteichef stehen. Der Landesvorstand wolle eine „bürgerliche Koalition“ in Bayern fortsetzen. Dies sei seitens der Freien Wähler „nur mit Hubert Aiwanger“ möglich, hieß es in einer Erklärung.

Freie Wähler hinter Aiwanger

Freie Wähler–Generalsekretärin Susann Enders bezeichnete Rücktrittsforderungen als „lachhaft“. Die „Bild–Zeitung“ machte am Waffengeschäft von Helmut Aiwanger in Rottenburg an der Laber am Donnerstag auch noch eine Entdeckung. Dort hing plötzlich eine „Buchempfehlung: Heinrich Böll, 1974: Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ an der Scheibe, was wohl heißen sollte, dass die Aiwangers unschuldige Opfer der Sensationsgier der Presse geworden seien.

Als erstes hatte übrigens die AfD im bayerischen Landtag den Rücktritt Aiwangers gefordert. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Landtag, Andreas Winhart, hatte sich gleich nach Bekanntwerden der Vorwürfe „erschüttert“ über das Flugblatt gezeigt. Der Rücktritt sei bei Zutreffen der Vorwürfe unausweichlich. Aiwanger und seine Freien Wähler sowie die CSU „hetzen gegen uns wegen jeder kleinen Äußerung“, ließ Winhart wissen: Aiwanger „arbeitet sich an uns ab und hat offenbar selber keine weiße Weste.“