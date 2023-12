Brics-Politiker machen keinen Hehl daraus, dass sie ihre Organisation als Sprecherin einer neuen Weltordnung sehen. Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte bei der formellen Einladung für die neuen Mitglieder im Sommer, Brics sei „eine Kraft für Frieden und Entwicklung in der Welt“. Auch Argentinien wurde eingeladen, verzichtete nach dem Machtwechsel in Buenos Aires aber auf den Beitritt.

Gemeinsame Interessen der Länder

Alte und neue Brics-Mitglieder haben viele gemeinsame Interessen. China und Indien gehören zu den größten Öl- und Gasverbrauchern der Welt - Saudi-Arabien, der Iran und die VAE zu den größten Produzenten. Besonders für China und Indien habe die Sicherheit der Energieversorgung oberste Priorität, sagte die Nahost-Expertin Nebahat Tanriverdi. Saudis, Emiratis, Iraner und Russen arbeiteten schon bisher in der Gruppe Opec-Plus der wichtigsten Ölstaaten zusammen. Auch auf dem Markt für Seltene Erden wächst die Macht der Brics-Staaten.

Hinter der Erweiterung steckt ein guter Schuss Misstrauen gegenüber dem Westen. Die Brics-Führungsnationen China und Russland liegen mit der westlichen Führungsmacht USA über Kreuz, dasselbe gilt für Neuzugang Iran. Der Beitritt könnte es Teheran erleichtern, Partnerländer zu Investitionen in der Islamischen Republik zu ermuntern und damit westliche Sanktionen zu umgehen. Die Brics-Länder sprechen zudem darüber, den US-Dollar als Leitwährung abzulösen und stattdessen in lokalen Währungen zu handeln. Bisher sei das vor allem Symbolik, urteilte die Denkfabrik CSIS in einer Analyse. Die Entwicklung zeige aber das Streben einiger Länder, dem US-bestimmten Finanzsystem und dem Dollar zu entkommen.

Naher Osten als wichtige Region für viele Länder

Im Nahen Osten werden China und Russland mit der Brics-Erweiterung ihren Einfluss ausbauen können. Immerhin haben sie wichtige Partner des Westens in der Region - Ägypten, Saudi-Arabien und die VAE - für ihren Staatenbund gewinnen können. Für den Iran bedeutet der Beitritt das endgültige Ende seiner regionalen Isolation.

Die Ausdehnung des Brics-Einflusses auf den Nahen Osten sei ein „Wendepunkt“ für die Region, sagt Nahost-Expertin Tanriverdi. Sie verweist auf die chinesische Vermittlung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien: „China hat ganz offensichtlich damit begonnen, als Ergänzung seines wirtschaftlichen Einflusses in der Region seine diplomatische Rolle auszubauen.“

Heißt das, dass USA und Europa im Nahen Osten bald nichts mehr zu melden haben werden? Nein, sagt Tanriverdi. Nach ihrer Einschätzung geht es für die westlichen Partner unter den neuen Brics-Mitgliedern vor allem darum, „ihre Beziehungen zwischen dem Westen und den Brics-Nationen auszubalancieren“. Ägypter, Emiratis und Saudis werden demnach versuchen, wirtschaftlich und politisch das Beste für sich selbst herauszuholen, „ohne sich voll und ganz für eine Seite zu entscheiden“, wie Tanriverdi sagt.

Viele unterschiedliche Positionen bei den Partnern

Dieses Sowohl-Als-Auch wird vor allem in der Sicherheitspolitik deutlich. Russland und China mögen bei Brics führend sein - als Militärmächte im Nahen Osten sind sie im Vergleich mit den USA unbedeutend und werden es auf absehbare Zeit auch bleiben. Amerikanische Soldaten, Schiffe, Kampfflugzeuge und Raketen haben den Auftrag, die Schifffahrt im Persischen Golf und im Roten Meer zu sichern. Amerikanische Waffen rüsten arabische Armeen aus. Kurz vor dem Beitritt von Saudi-Arabien und den VAE zu Brics bewilligte Washington neue Rüstungslieferungen an die beiden Länder im Volumen von fast 700 Millionen Dollar.

Das Misstrauen gegenüber dem neuen Brics-Partner Iran ist ein wichtiges Motiv für Saudis und Emiratis, sich nicht ganz vom Westen loszusagen. Trotz der Verbesserung der Beziehungen im Frühjahr gibt es viele ungelöste Probleme: Die Araber haben den Iran im Verdacht, nach Atomwaffen zu streben; Ägypten und die VAE unterhalten diplomatische Beziehungen zu Israel, das vom Iran als Todfeind betrachtet wird. Auch zwischen den anti-westlichen Brics-Staaten Iran und Russland gibt es Reibereien, weil sie sich auf dem Ölmarkt einen Preiskampf liefern.

Die Nahost-Staaten bringen also Einzelinteressen mit in die Brics-Ära, die teils nur schwer unter einen Hut zu bringen sind. „Die Mitgliedschaft der Staaten in Nahost und Nordafrika bei Brics bedeutet nicht das Ende ihrer unterschiedlichen politischen Positionen“, bilanziert auch Tanriverdi. Ab Neujahr wird der Staatenbund beweisen müssen, ob er das ausbalancieren kann.