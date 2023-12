Trauer um Wolfgang Schäuble - Ein Rekord-Parlamentarier mit Leib und Seele

Vielleicht hat ihn dieses Jahr zu viel Kraft gekostet. Die Sorge um seine Frau Ingeborg, die im Sommer einen schweren Fahrradunfall hatte und lange Zeit in Reha war, bis sie ihren 80. Geburtstag im November wieder im Kreise der Familie feiern konnte. Die Befürchtung, dass seine Frau, die ihn in den dunklen Tagen nach dem Attentat im Oktober 1990 getragen hat, selbst nicht mehr auf die Beine kommen könnte. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist Wolfgang Schäuble im Alter von 81 Jahren gestorben. Er hat in den vergangenen 50 Jahren die Politik in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer. Die Nachricht von seinem Tod kam überraschend, auch für jene, die noch vor Kurzem neben ihm im Bundestag saßen.

Sein politisches Leben endete da, wo es vor mehr als 50 Jahren angefangen hat: Wolfgang Schäuble war wieder einfacher CDU-Abgeordneter, ohne offizielle Führungsaufgaben in der Unionsfraktion oder in der Partei. Er vertrat den Wahlkreis Offenburg im Bundestag, seiner badischen Heimat war er immer treu geblieben. Schäuble hielt in den vergangenen Monaten keine großen Reden mehr im Parlament, doch es war nie ganz still um ihn. Gerade in den vergangenen Wochen, als das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt die Republik erschütterte, war seine Meinung wieder gefragt.

Es ist nicht erstaunlich, dass der Tod von Wolfgang Schäuble so viel Betroffenheit auslöst und sich selbst der französische Präsident Emmanuel Macron zu Wort meldete. Denn der 81-Jährige stand wie kein anderer aktiver Politiker für eine Zeit, in der sich die Bundesrepublik noch einmal neu erfand, in der aus der geteilten Republik ein wiedervereinigtes Deutschland wurde. Er hat als Innenminister den Einheitsvertrag mit der DDR ausgehandelt und somit den Weg für die Wiedervereinigung geebnet. Seine Rede in einer historischen Debatte im Bonner Parlament galt als Wendepunkt, nach dem die Abgeordneten für Berlin als Regierungssitz stimmten.

Als politischer Visionär setzte sich Schäuble für ein zusammenwachsendes Europa ein. „Mit dem Tod von Wolfgang Schäuble verliert unser Land eine politische Institution. Als Kopf des deutschen Einheitsvertrages, als Wegbereiter des europäischen Integrationsprozesses und als geistiger Vater der Schuldenbremse werden auch kommende Generationen voller Respekt und Dankbarkeit auf sein einzigartiges Lebenswerk zurückblicken“, würdigte Thorsten Frei (CDU), erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, den Verstorbenen.

Die Politik war für Wolfgang Schäuble nicht nur Arbeit, sie war sein Lebenselixier. Sein 2013 verstorbener Bruder Thomas bezeichnete ihn in einem Interview als „politikversessen“, wenn nicht „politiksüchtig“. Politik lag in der Familie, sein Vater saß für die CDU im badischen Landtag, Thomas Schäuble war Innenminister in Baden-Württemberg. Auch sein Schwiegersohn Thomas Strobl, Innenminister in Baden-Württemberg, ist Teil dieser politikgeprägten Familie.

Wolfgang Schäuble gehörte länger als jeder andere Abgeordnete ununterbrochen dem Bundestag an. Er war Bundestagspräsident, Finanzminister, zweimal Innenminister, Chef des Bundeskanzleramtes und Unionsfraktionsvorsitzender. Gerne wäre er auch an die Spitze des Staates aufgestiegen, doch sein Ansinnen, Bundespräsident zu werden, scheiterte an der mangelnden Unterstützung durch Kanzlerin Angela Merkel, die aus Rücksicht auf die FDP den Kandidaten Horst Köhler vorschlug.

Auch das ist ein Phänomen für sich: Schäuble und Merkel waren so viele Jahr politisch verbunden, aber eine persönliche Beziehung entstand nicht. Die Ursache dafür ist wohl in den 1990er-Jahren zu finden, als die CDU wegen ihrer Spendenaffäre in den Schlagzeilen war. Es kam zum großen Zerwürfnis zwischen Exkanzler Helmut Kohl und seinem Kronprinzen Schäuble. Kohl kostete die Affäre den Ehrenvorsitz, Schäuble selbst trat wegen einer Barspende in Höhe von 100.000 Mark vom Waffenhändler Karlheinz Schreiber als CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender zurück, Angela Merkel übernahm die Parteispitze. Der Riss mit Kohl ließ sich nie wieder kitten. Schäubles Bruder Thomas sprach davon, dass er und „die ganze Familie“ Helmut Kohl verabscheue.

Als Merkel 2005 Bundeskanzlerin wurde, machte sie Wolfgang Schäuble zum Bundesinnenminister, 2009 dann zum Finanzminister. Sie ließ ihn auch nicht gehen, als es ihm 2010 gesundheitlich so schlecht ging, dass er selbst Zweifel hatte, ob er seinen Pflichten gerecht werden könne - trotz ihrer unterschiedlichen Ansichten in der Griechenland-Krise. Loyalität und Respekt prägten das Verhältnis zwischen Merkel und Schäuble, sie hielten sich gegenseitig für kluge Köpfe, gesiezt haben sie sich dennoch bis zum Schluss. Zuletzt duzte Schäuble ohnehin nur noch einen Abgeordneten im Bundestag, den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der auch schon in den 1990er-Jahren Parlamentarier war.

Ein gewisser Abstand zur grauen Eminenz der CDU dürfte einigen Politiker ganz recht gewesen sein. Denn Schäuble war nicht nur geachtet, er war auch gefürchtet. Seine Meinung nicht zu sagen, um auf etwaige Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen, kam ihm nicht in den Sinn. Schäuble sei die „richtige“, aus „Überzeugungen und Werten gespeiste Politik“ immer wichtiger gewesen „als der kurzfristige, auch mediale Erfolg“, sagt Axel Müller, CDU-Abgeordneter für den Wahlkreis Ravensburg. „Dem Volks aufs Maul schauen, ja. Dem Volk nach dem Mund reden, nein!“. Er sei dankbar für den „wertvollen und persönlichen Austausch“, der er mit ihm gehabt habe.

Mit dem Tod von Wolfgang Schäuble hat die CDU einen „Parlamentarier mit Leib und Seele“, wie er einmal selbst sagte, verloren. Auch die CDU Baden-Württemberg trauert um einen Menschen und Politiker, der „als Abgeordneter und als Minister Maßstäbe gesetzt und Herausragendes geleistet hat“, so CDU-Vize Andreas Jung. Die CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg, deren Vorsitzender Jung ist, sei „stolz und dankbar, dass er einer von uns war“. „Unsere Gedanken sind in dieser Stunde bei seiner Familie, die für ihn immer das Wichtigste in seinem Leben war.“ Wolfgang Schäuble hinterlässt seine Frau Ingeborg und vier Kinder.