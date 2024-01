9355 Kinder und Jugendliche sind seit 1946 in der evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland nach einer Hochrechnung sexuell missbraucht worden. Die Zahl der Beschuldigten liegt bei 3497: Unter führenden Protestanten hatte bis zur Veröffentlichung der Forum-Studie niemand damit gerechnet, dass fast 10.000 Missbrauchsopfer zu beklagen sind. Das Entsetzen wird sich fortsetzen: Nach Angaben der Wissenschaftler zeigt die Untersuchung nur die „Spitze der Spitze des Eisbergs“.

Mit der Veröffentlichung holt die evangelische Kirche nach, was die katholische Kirche mit der MHG-Studie im Jahr 2018 geschafft hatte, und legt erste Grundlagen für die Aufarbeitung des umfassenden sexuellen Missbrauchs. Doch bleiben drängende Fragen: Beteiligte Forscher beklagen sich, dass sie nicht im vollen Umfang in allen 20 Landeskirchen Zugriff auf Personalakten hatten. In fast allen Archiven konnten die Wissenschaftler wohl nur auf die Disziplinarakten, nicht aber auf die umfassenderen Personalakten zurückgreifen. Ohne Blick in die Personalakten aber kann das Dunkelfeld nicht aufgehellt werden. Positiv ist anzumerken, dass die Forum-Studie deutschlandweit Vergleichbarkeit für die Landeskirchen herstellt: Hier sperren sich die katholischen Bistümer bis heute.

Institutionen sind überfordert

Zurück zum Blick auf die „Spitze der Spitze des Eisbergs“: Lange hat der Irrglaube geherrscht, dass sexueller Missbrauch in der evangelischen Kirche seltener vorkomme, weil Risikofaktoren wie bei den Katholiken, Zölibat und eine überkommene Sexualmoral, nicht vorlägen. Die vorliegende Studie räumt mit diesem Irrglauben auf, kann aber weitere Hinweise geben: Gab und gibt es sexualisierte Gewalt in Schulen, beim Sport, in Altenpflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern? Überall dort, wo Menschen anderen Menschen Vertrauen schenken? Hier ist wenig erforscht.

Der Ruf, dass die staatliche, unabhängige Justiz sich des Themas sexualisierten Missbrauchs annehmen muss, ist unüberhörbar: Die Forum-Studie zeigt erneut, dass Institutionen, die selbst zu Täterorganisationen geworden sind, mit der Aufarbeitung heillos überfordert sind.