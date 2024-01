Mitte Dezember 2023 gab sich Philippe Lazzarini empört: „Ich bin entsetzt über die Verleumdungskampagnen gegen die Palästinenser und diejenigen, die ihnen helfen.“ Anschuldigungen gegen das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) seien zuweilen „vulgär“.

Das UNRWA, immerhin der größte Anbieter sozialer Leistungen für Millionen Palästinenser, sei selbst „Ziel“ des Krieges in Nahost geworden. Lazzarini, er ist der Generalkommissar des UNRWA, verteidigte damals nahezu bedingungslos seine 30.000 Mitarbeiter - und sich selbst.

Schwere Vorwürfe gegen UNRWA-Personal

Jetzt aber sieht sich Lazzarini mit Vorwürfen gegen UNRWA-Personal konfrontiert, die alles Bisherige übertreffen: Israels Regierung will beweisen können, dass zwölf Untergebene Lazzarinis an den Hamas-Terrorüberfällen am 7. Oktober auf den jüdischen Staat teilnahmen.

Weitere Fälle könnten hinzukommen. Die mögliche Beteiligung von UNRWA-Mitarbeitern an den Massakern löst international Schockwellen aus und stürzt Lazzarinis UNRWA in seine schwerste Krise. Ohnehin überfordert der Nahost-Krieg die Lazzarini-Helfer jeden Tag aufs Neue.

Kein Geld aus Deutschland mehr

Die wichtigsten Geldgeber, darunter die USA und Deutschland, wollen zunächst kein Geld mehr an die 1949 gegründete Organisation überweisen. „Unsere humanitäre Aktion, auf die zwei Millionen Menschen im Gazastreifen als Lebensader angewiesen sind, bricht zusammen“, warnt Lazzarini.

„Ich bin schockiert, dass solche Entscheidungen auf der Grundlage des angeblichen Verhaltens einiger weniger Personen getroffen werden.“ Lazzarini kämpft nun um das Überleben des UNRWA in seiner heutigen Form.

Druck auf Lazzarini

Der seit 2020 amtierende Lazzarini und auch frühere UNRWA-Generalkommissare sind Druck gewohnt. Das Parieren von schweren Vorwürfen gehört zum Jobprofil: So beschuldigt die Nichtregierungsorganisation IMPACT-se das Hilfswerk regelmäßig, dass Lehrer in UNRWA-Schulen Hass auf Israel predigen, dass Kinder dort judenfeindliche Texte studieren.

Der Hamas-Angriff auf Israel sei bejubelt worden. Israels Regierung bezichtigt das UNRWA sogar der Kumpanei mit der Hamas.

Organisation auch im Westjordanland tätig

Lazzarini dirigiert seine Beschäftigten nicht nur im Gaza-Streifen, sondern auch im Westjordanland, Ost-Jerusalem, Jordanien, Libanon und Syrien. Bildungsvermittlung ist die größte UNRWA-Aufgabe, die Organisation betreibt zudem medizinische Einrichtungen, unterstützt Unternehmensgründer und regelt sogar die Müllabfuhr. Zielgruppe sind die knapp sechs Millionen palästinensischen Flüchtlinge in der Region.

Das ist Lazzarini

Der vierfache Familienvater Lazzarini selbst begann seine Karriere als Wirtschaftswissenschaftler beim Schweizer Kanton Bern, er arbeitete für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und als Marketingchef des Finanzhauses Union Bancaire Privée. Im Jahr 2003 heuerte er bei den Vereinten Nationen an und kam vielfach im Nahen Osten zum Einsatz, ab 2015 in hoher Position im Libanon.

In dieser Zeit beobachtete Lazzarini den Sturz des damaligen UNRWA-Chefs Pierre Krähenbühl, ebenfalls ein Schweizer. Infolge eines UNRWA-Skandals um Machtmissbrauch und Nepotismus trat Krähenbühl zurück - wies aber jede Schuld von sich.