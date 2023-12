Tausende Landwirte buhen aus Ärger über Ampel-Sparpläne Özdemir aus

Viel zu hören ist nicht von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der bei der Protestkundgebung von Bauern am Brandenburger Tor spricht. Der Grünen-Politiker müht sich gegen die Wut anzureden, die sich bei den Landwirten aufgestaut hat und ihm entgegenschlägt. Mit wenig Erfolg. „Lügner“, „Schaumschläger“ rufen einige Landwirte, die hörbar aus dem Osten der Republik kommen. Ein paar deftigere Kraftausdrücke sind auch dabei. „Ampel weg, Ampel weg, Ampel weg“, fordern Hunderte aus der Menge. Auch die Landwirtin Katrin Glück, Schweinebäuerin von der Schwäbischen Alb, ist unzufrieden mit der Bundesregierung. Von Özdemirs Rede hätte sie dennoch gerne ein wenig mehr gehört. „Immerhin ist er gekommen“, sagt sie zu ihrem Kollegen, dem Milchbauern Armin Weber, ebenfalls von der Schwäbischen Alb.

Bauernverband spricht von einer Milliarde Euro

Die Landwirte in Deutschland sind empört. Sie fühlen sich über Gebühr betroffen von den Sparplänen der Bundesregierung, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) am vergangenen Mittwoch vorgestellt haben. Den Bauern sollen Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung gestrichen werden - sogenannte klimaschädliche Subventionen. Nach Angaben des Bauernverbands würden damit der Branche fast eine Milliarde Euro entzogen. Für die Landwirte eine Kampfansage. „Wir nehmen das nicht hin“, rief Bauernpräsident Joachim Rukwied bei der Kundgebung in Berlin.

Landwirte fordern gleiche Wettbewerbschancen

Vor dem Brandenburger Tor in Richtung Tiergarten ist kein Durchkommen mehr. Die Landwirte stehen dicht an dicht, nach Veranstalterangaben sind 8000 bis 10.000 Menschen zum Protest nach Berlin gekommen, mehr als 3000 Traktoren hatten sie dabei. Katrin Glück, Armin Weber und ihre Kollegen aus dem Südwesten sind in der Nacht mit dem Bus angereist, direkt nach der Kundgebung geht es zurück in die Heimat. „Wir können ja nicht so lange weg von unseren Betrieben. Das muss alles organisiert sein“, sagt Glück. Was sie sich von dem Protest verspricht? „Ich will, dass die Landwirte in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Länder keine Wettbewerbsnachteile haben“, sagt sie. Andere Länder in der Europäischen Union wie Polen, Luxemburg und Frankreich hätten beispielsweise Agrardieselsubventionen.

Zweifel an Özdemirs Zusagen

Würden die Landwirte hören, was Özdemir zu ihnen sagt, würden sie sich vielleicht in ihrer Position gestärkt fühlen. Der Grünen-Politiker sichert ihnen Verständnis zu für die „Riesenwut“, mit der sie nach Berlin gekommen seien. „Ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang“, sagt Özdemir laut Deutscher Presse-Agentur. Deshalb kämpfe er im Kabinett dafür, „dass es in dieser Härte nicht kommt“. Doch die meisten Bauern trauen ihm nicht, sie sehen in ihm den Vertreter einer Koalition, die ihnen „ideologiegesteuert“ das Leben schwermache, sie mit Vorgaben, zum Beispiel auch beim Tierwohl, unter Druck setze, auch wenn die Verbraucher nicht bereit seien, das zu bezahlen, was die Politik von der Landwirtschaft fordert. Özdemir hat folglich einen schweren Stand.

Im ARD-Morgenmagazin hatte er am Montag angekündigt, intern bereits alternative Einsparvorschläge gemacht zu haben. Doch diese Zusage reicht den Landwirten nicht. Wenn die „unzumutbaren Vorschläge“ nicht komplett zurückgenommen würden, werde es größere Proteste geben, droht Bauernpräsident Rukwied. „Dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat.“ Entweder wechsle die Regierung ihren Kurs, oder es müsse einen Regierungswechsel geben. „Wir werden kämpfen“, so Rukwied.

FDP-Politiker befürchtet beschleunigtes Höfesterben

Politische Unterstützer haben die Bauern in allen Parteien. Der landwirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Gero Hocker, kritisierte das Sparvorhaben in einem Brief an Özdemir scharf. Die zusätzlichen Belastungen, vor allem für die mittelständischen landwirtschaftlichen Betriebe, würden „unweigerlich zu einer Beschleunigung des Höfesterbens und zu zusätzlicher Abhängigkeit von Lebensmittelimporten aus dem Ausland führen“, schrieb er. Finanzminister Lindner habe ihm zugesichert, „dass er Alternativen außerhalb der Landwirtschaft anstrebt, wenn Grüne und SPD mitziehen“.

Der Grünen-Sprecher für Ernährung im Landtag von Baden-Württemberg, Ralf Nentwich, urteilt ähnlich über die Haushaltsbeschlüsse. „Was hier passiert, ist ein regelrechter Schlag ins Gesicht unserer Landwirte“, teilt er mit - zumal die Bauern keine Alternativen wie „E-Traktore“ oder „Wasserstofftraktore“ hätten. Und auch die CDU bekundet ihre Solidarität mit den Bauern: „Beide Maßnahmen treffen direkt unsere Landwirte und schwächen die ländlichen Räume. Aus wirtschafts- und wettbewerbspolitischer Sicht sind sie Unsinn“, sagt Albert Stegemann (CDU), agrarpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Dass der verbale Zuspruch, den die Bauern bekommen, auch die politische Praxis verändert, ist allerdings nicht gesagt.

Rückerstattung bislang von 21,48 Cent pro Liter

Bislang können sich die Landwirte die Energiesteuer für Diesel teilweise zurückerstatten lassen. Die Vergütung beträgt laut bayerischem Landwirtschaftsministerium 21,48 Cent pro Liter. Das sei die Differenz des Steuersatzes für Agrardiesel (25,56 Cent/Liter) zum vollen Steuersatz (47,04 Cent/Liter). Eingeführt wurde diese Regelung - wie auch die Befreiung von der Kfz-Steuer - mit dem Argument, dass die Landwirte mit ihren Fahrzeugen zu einem vergleichsweise geringen Anteil (20 Prozent) auf Straßen unterwegs sind und deshalb auch weniger für deren Instandhaltung bezahlen müssen.