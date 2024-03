Prügel, Knochenbrüche, Elektroschocks: Russland setzt in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Reihe von äußerst brutalen Foltermethoden ein. Die Folterknechte malträtieren Zivilisten und Kriegsgefangene sowohl in dem überfallenen Staat als auch in Russland selbst. Russische Einheiten wenden die Folter „weitverbreitet und systematisch“ an, bestätigt die UN-Untersuchungskommission zu der Ukraine in ihrem jüngsten Bericht und spricht von „Kriegsverbrechen“.

Die Kommission stellte am Freitag in Genf einen neuen Bericht vor. Sie listet darin weitere Verbrechen der Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf: willkürliche Tötungen, wahllose Angriffe mit Explosivwaffen auf Wohngebiete, das Verschleppen von Kindern und Raub von Kulturgütern. „Wir sind besorgt über das Ausmaß, die Fortdauer und die Schwere der von der Kommission untersuchten Verstöße und Verbrechen sowie über die Auswirkungen auf die Opfer“, sagte der Vorsitzende der Kommission, der Norweger Erik Møse.

Schwerpunkt der Ermittlungen auf Folter

Die Kommission, die im Auftrag des UN-Menschenrechtsrats arbeitet, legte einen Schwerpunkt ihrer Ermittlungen auf Folter. Russische Soldaten und Agenten haben in dem überfallenen Land „Zivilisten gefoltert, die sie der Zusammenarbeit mit den ukrainischen Streitkräften verdächtigten, um Informationen zu erlangen“, heißt es in dem Report.

Dabei übten die Russen gemäß dem Dokument auch sexuelle Gewalt gegen Frauen aus. „Im Falle von Kriegsgefangenen setzten die Täter die Folter zusätzlich zur Bestrafung und Einschüchterung ein“, heißt es weiter. Aus Schilderungen von Opfern gehe hervor, dass die „unerbittliche, brutale Behandlung“, zu langanhaltenden körperlichen und seelischen Traumata führte. Den Angaben nach folterten russische Soldaten und Mitglieder des Strafvollzugs. Die Aussagen stammen zum großen Teil von Ukrainern, die im Zuge des Austauschs von Kriegsgefangenen aus russischen Lagern freikamen.

Report basiert auf mehreren hundert Interviews

Zu den Misshandlungen gehören schwere und wiederholte Schläge mit verschiedenen Instrumenten und Elektroschocks auf unterschiedliche Körperteile, auch auf die Genitalien. „Es war unerträglich schmerzhaft“, wird ein Opfer zitiert. „Ich lag fast die ganze Zeit auf dem Boden, weil meine Wunden bluteten.“ Medizinische Hilfe sei meist verweigert worden oder unzureichend gewesen. Die Opfer hätten gehungert und Würmer, Papier und Reste von Hundefutter zu sich genommen. Die Folge: eine starke Abnahme des Körpergewichts.

Der Bericht beschreibt ebenso Menschenrechtsverletzungen durch ukrainische Behörden: Die Opfer wurden der Zusammenarbeit mit den Invasoren verdächtigt. Der Report basiert auf 16 Besuchen der Ermittler in der Ukraine mit Ortsterminen und Hunderten Interviews. Ebenso werteten sie Dokumente, Gutachten, forensische Berichte, Fotos und Videos aus.