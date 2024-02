Der jüngste Brief aus dem Vatikan an die deutschen katholischen Bischöfe bedeutet mehr als eine Rote Linie: Er signalisiert den Oberhirten und auch den Vertretern der Laien, dass das deutsche Reformprojekt des Synodalen Weges zu Ende ist. Es wird weder einen Synodalen Ausschuss und schon gar keinen Synodalen Rat gebe: In diesem Gremium wollten Bischöfe und katholische Laien ihre Beratungen über die Themen Macht, Rolle der Frau, Sexualmoral und priesterliche Lebensform fortsetzen.

Bei Zuwiderhandlung droht das Ende der kirchlichen Gemeinschaft, ein Schisma. Zwar spricht die Warnung aus Rom diesmal nicht ausdrücklich davon. Doch eine andere Konsequenz wird unverhohlen angedroht: Der Abbruch der Gespräche mit den deutschen Bischöfen. Während der laufenden Vollversammlung in Augsburg sollten die Bischöfe nicht allzu viel Zeit auf Debatten über das Stopp aus Rom verwenden. Schon seit Jahren hatte Papst Franziskus die deutschen Bischöfe ermahnt, sich bei ihren Reformbestrebungen an das Kirchenrecht zu halten. Daher kann der neuerliche Brief nicht überraschen.

Dauer-Debatten haben wenig gebracht

Vielmehr sollten sich Oberhirten wie auch Laien auf die drängenden Fragen der Zeit konzentrieren: Krieg und Frieden, Gefahren für die Demokratie, die Spaltung der Gesellschaft, der Klimawandel, Angst um Arbeitsplätze. Zu all‘ diesen Fragen haben die Kirchen auf der Grundlage des Evangeliums viel zu sagen, sind aber auffallend ruhig.

Der Dauer-Debattenmarathon des Synodalen Weges hat schon in den vergangenen Jahren zu viel Kraft und noch mehr Nerven gekostet, Kapazitäten gebunden - und sehr überschaubare Ergebnisse gezeitigt. Daher ist der Brief auf Rom auch als Weckruf an die Katholiken zu betrachten: Fokussiert euch auf eure Kernaufgabe, widmet euch eurer Aufgabe, von Jesus Christus, vom Evangelium zu erzählen. Macht den Menschen Mut, sorgt euch um sie, seid bei ihnen, tröstet sie. Kämpft für den Frieden. Stärkt die Demokratie. Alle anderen Probleme können derzeit warten.