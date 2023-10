Bei führenden Politikern der Linken liegen die Nerven blank. In einem wütenden Tweet bei X beschimpfte der Stuttgarter Linken-Politiker Luigi Pantisano den SPD-Bundesvorsitzenden Klingbeil als „Aasgeier“. Der Grund: Klingbeil hatte Mitgliedern der Linken das Angebot gemacht, in die SPD einzutreten.

Im Gespräch mit der Welt am Sonntag sagte Klingbeil, man werde keine Mitgliedsformulare in der Linkspartei verteilen. Es gelte aber: „Wer sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität einsetzt und in unserem Land etwas bewegen will, ist in der SPD willkommen. Unsere Türen stehen offen.“ Dieser Satz sorgte bei Pantisano für eine wütende Reaktion. Pantisano ist stellvertretender Landessprecher der Linken in Baden‐Württemberg, Mitglied im Bundesparteivorstand und Stadtrat in Stuttgart.

„Das würde dem Aasgeier Klingbeil so gefallen“

Zu der Aussage von Klingbeil schrieb er in einem Tweet: „Das würde dem Aasgeier Klingbeil so gefallen. Diesen Gefallen machen wir der SPD nicht.“ Zudem kritisierte Luigi Pantisano Bundeskanzler Olaf Scholz scharf und schrieb weiter: „Ganz im Gegenteil: Ab Montag sind alle Mitglieder der SPD eingeladen bei uns mitzumachen, die keinen Bock mehr auf einen SPD-Kanzler haben, der mehr Geflüchtete abschieben will.“

Der ursprüngliche Post auf dem Netzwerk X wurde mittlerweile gelöscht. (Foto: Screenshot: Debionne )

Bereits vor wenigen Tagen hatte der Linken-Politiker Scholz attackiert. Ihm sei schon lange klar, „dass Scholz geleitet ist von Opportunismus und kein Politiker mit Charakter ist, der für seine Positionen einsteht, außer es handelt sich um die Interessen seiner Freunde bei Privatbanken“.

Pantisano rudert zurück

Nachdem Pantisano Klingbeil nun als „Aasgeier“ bezeichnete, wurde er umgehend kritisiert. So schrieb CDU-Politiker Michael Blume, der auch Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg ist, bei X: „Lieber Luigi Pantisano, wir kennen und schätzen einander. Aber Lars Klingbeil als ‚Aasgeier‛, das geht meines Erachtens einfach nicht. Demokrat:innen streiten auch mal, aber wir dehumanisieren nicht.“

Ja, das stimmt. Ich wollte ihn nicht entmenschlichen. Mit „Aasgeier" wollte ich den Versuch bezeichnen, unsere Mitglieder abzuwerben in einer Situation der Schwäche der Partei. Das ist verwerflich. — Luigi Pantisano (@LuigiPantisano) October 22, 2023

Die Kritik nahm sich Pantisano offensichtlich zu Herzen. Er antwortete: „Ja, das stimmt. Ich wollte ihn nicht entmenschlichen. Mit ‚Aasgeier‛ wollte ich den Versuch bezeichnen, unsere Mitglieder abzuwerben in einer Situation der Schwäche der Partei. Das ist verwerflich.“ Er schrieb auch: „Hab den Beitrag nun gelöscht.“

Lars Klingbeil selbst äußerte sich zunächst nicht.