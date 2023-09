Kommentar zum EU-Führerschein: Zu viel Aufregung um Halbgares

Empörung und Ablehnung haben in Deutschland die Ideen aus dem Verkehrsausschuss des EU-Parlaments zu verschärften Führerscheinregeln hervorgerufen ‐ und das lagerübergreifend. Die Vorschläge klingen tatsächlich so, als wolle man eine größtmögliche Zahl an Autofahrern gleichzeitig vor den Kopf stoßen: junge, alte, Menschen im ländlichen Raum.

Manches klingt unausgegoren, wie Gewichtsbeschränkungen, die den Umstieg aufs E-Auto hemmen würden. Anderes klingt abenteuerlich, wie ein eigenes Tempolimit für Fahranfänger. Das ist so weit von jeder Praxistauglichkeit entfernt, dass man sich schon fragen kann, wie jemand überhaupt auf diese Idee kommt.

Dennoch gleicht die Aufregung bei näherer Betrachtung einem Sturm im Wasserglas. Es hilft ein Blick auf die Abläufe im europäischen Gesetzgebungsverfahren. Die französische Grünen-Politikerin, von der die Ideen stammen, hat erst einmal nur ihre eigenen Ansichten vorgestellt.

Als Berichterstatterin des Parlaments steht sie nun vor der Aufgabe, eine mehrheitsfähige Position zu erarbeiten. Davon ist sie offenkundig sehr, sehr weit entfernt. Nicht einmal ihre deutschen Parteifreunde mögen ihr folgen. Anschließend haben auch die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten ein Wort mitzureden, und dann muss das Ergebnis noch in nationales Recht umgesetzt werden. Was am Ende von den ursprünglichen Vorschlägen erhalten bleibt, wird man mit der Lupe suchen müssen.

Gleichwohl bleibt der Kampf für mehr Verkehrssicherheit eine Daueraufgabe. Von der „Vision Zero“, also dem Ziel aller politischen Ebenen, die Zahl der Verkehrstoten auf null zu senken, ist man jedenfalls noch weit entfernt. Um hier Fortschritte zu erzielen, gibt es viele Hebel.

Einer davon ist mehr Flexibilität bei der Einrichtung von Tempo-30-Zonen, über die der Bundestag gerade berät. Die geplante Neufassung des Straßenverkehrsgesetzes geht in die richtige Richtung. Doch die Kommunen fordern zu Recht mehr Handlungsspielraum. Damit wäre viel für die Sicherheit auf deutschen Straßen gewonnen, ganz ohne merkwürdige Sonderregelungen für junge und alte Führerscheinbesitzer.