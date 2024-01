Erst die Apotheker, dann die Hausärzte, jetzt die Uni-Ärzte - die Streiks im bundesdeutschen Gesundheitswesen gehen weiter.

Etwa 20.000 Ärzte in bundesweit 23 Universitätskliniken wollen in der Tarifauseinandersetzung um Einkommen und Arbeitsbedingungen am Dienstag in einen Warnstreik treten.

Länder ließen Uni- Ärzte „im Regen stehen“

Der Marburger Bund habe seine Mitglieder für den 30. Januar zu dem Ausstand aufgerufen, teilte die Ärztegewerkschaft mit. Vorangegangen war eine ergebnislose dritte Verhandlungsrunde. Eine zentrale Warnstreik-Kundgebung soll in Hannover stattfinden.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) weigere sich, die Tarif- und Arbeitssituation von Ärzten in Universitätskliniken grundlegend zu verbessern, so der Marburger Bund. Die Länder ließen die Ärzte an den Unikliniken „im Regen stehen“, sagte der Vizechef der Ärztegewerkschaft, Andreas Botzlar.

Es bestehe großer Handlungsbedarf, um den ärztlichen Dienst an den Unikliniken wieder attraktiver für Mediziner zu machen. „Ohne substanzielle Verbesserungen wird der Unmut der Ärzte noch größer werden“, sagte Botzlar.

In den Verhandlungen mit der TdL fordert der Marburger Bund 12,5 Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein Jahr sowie höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. Die geforderte lineare Erhöhung begründete der Marburger Bund mit der Inflation und dem Ziel, den Gehaltsabstand zu anderen Krankenhausträgern aufzuholen.

Experte: Isolierte Aktionen - jeder für sich

Prof. Dr. Jochen A. Werner, Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Essen, und Autor des viel beachteten Buchs „So krank ist das Krankenhaus“, sieht die Situation der Uni-Ärzte, aber auch des Klinikwesens insgesamt, sehr differenziert.

„Es knirscht an allen Ecken und Enden in der Gesellschaft und nicht minder im Gesundheitssystem, und jetzt streiken auch noch die Ärzte an den Universitätskliniken. Wie immer sind die häufig schwerkranken Patienten die Leidtragenden einer Auseinandersetzung, bei der es nur auf den ersten Blick um mehr Geld oder bessere Arbeitsbedingungen geht“, mahnt Werner gegenüber der "Schwäbischen Zeitung".

Genau genommen gehe es immer stärker darum, in einem empfundenen oder tatsächlichen Niedergang Ressourcen und Ansprüche zu sichern. Das sei das gute Recht aller Beteiligten, zeige aber gleichermaßen, dass isolierte Aktionen keinen tatsächlichen Fortschritt brächten, so der Professor.

Keine Patientenakte ohne Ausbau der Infrastruktur

„Wir sind mittlerweile Weltmeister im Klein-Klein-Denken, was angesichts einer hochkomplexen, verzahnten Welt kein einziges Problem mehr löst, weder in der Gesellschaft noch bei der Gesundheit. So hat der 2022 nach über 11 Wochen Streik erkämpfte ‚Tarifvertag Entlastung‛ an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen verständlicherweise keine neuen Pflegekräfte hervorgebracht, sondern bestenfalls die knappe Ressource umverteilt, vor allem zu Lasten von kleinen Häusern und Pflegeeinrichtungen“, betont Werner.

Auch die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angestrebte Krankenhausreform werde die stationäre Krankenversorgung nicht verbessern, wenn es nicht durch Strukturmaßnahmen und eine auskömmliche Finanzierung begleitet werde.

Und die elektronische Patientenakte, zweifellos ein wichtiges Projekt, werde nicht erfolgreich sein, wenn nicht endlich die notwendige digitale Infrastruktur ausgebaut und das Primat des Datenschutzes überarbeitet werde, legt der Vorstandsvorsitzende den Finger in die Wunden.