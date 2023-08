Neuerdings macht der Präsident Witze über sein Alter. „Ich weiß, ich bin 198 Jahre alt“, konfrontierte Joe Biden Fragen nach seiner Fitness für das kraftraubende Amt im Weißen Haus. Mit 80 Jahren ist er schon heute der älteste Präsident in der Geschichte der USA. Nach einer Wiederwahl wäre er am Ende einer zweiten Amtszeit 86 Jahre.

Fast zwei von drei Amerikanern zweifeln laut einer Erhebung von NBC aus dem Juni, ob Biden mental und körperlich fit genug für den anstrengenden Job ist. Der Sturz nach einer Rede bei der Abschlussfeier für Kadetten an der Air Force Academy vor laufenden Kameras verstärkte die Sorgen. Das Weiße Haus beeilte sich, einen unachtsam platzierten Sandsack für den Sturz verantwortlich zu machen.

Plötzlich ohne Worte

Eine Erklärung, die der 81–jährige Führer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, nur zu dankend aufgriff, als dessen Gesundheitszustand in den Blick der Öffentlichkeit geriet. Während seiner wöchentlichen Pressekonferenz waren McConnell mitten im Satz die Worte eingefroren. Es folgten fast 20 Sekunden Schweigen, bevor ihn Senator John Barrasso, ein Arzt, in sein Büro führte.

Als der fast gleichaltrige Biden seinen Freund aus gemeinsamen Senatstagen anrief, scherzte McConnell, er sei mit einem Sandsack sabotiert worden. Tatsächlich war der längst gediente Fraktionsführer im Senat selbst wiederholt gefallen. Im März erlitt er eine schwere Gehirnerschütterung, musste ins Krankenhaus und fiel über Wochen aus. Ans Aufhören denkt der Republikaner nicht. Im Gegenteil kehrte er bereits kurz nach seinem Aussetzer zurück und erklärte: „Mir geht es gut.“

Alte Politiker klammern am Amt

Das behauptet die mit 90 Jahren älteste Senatorin, die Demokratin Diane Feinstein aus Kalifornien, zwar nicht. Aber auch sie macht keine Anstalten, ihr Amt freiwillig aufzugeben. Sie war Anfang des Jahres über Monate wegen einer Gürtelrose ausgefallen. Nach ihrer Rückkehr in den Senat wirkte Feinstein noch verwirrter als zuvor. Sie sei eigentlich nicht weg gewesen, behauptete die einstmals mächtige Vorsitzende des Justizausschusses. Vergangene Woche setzte sie zu einer Rede an, als sie eigentlich nur abstimmen musste. „Sag einfach, ‚Aye‘“, raunte ihr Senatorin Patty Murray zu.

Auch der Spitzenreiter im Feld der republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist mit 77 Jahren in der Altersgruppe, in der das Risiko für einen Ausfall durch eine schwere Erkrankung, Stürze, mentaler Abbau oder Tod dramatisch zunehmen. In seltener Übereinstimmung mit Biden verkündete Trump auf seinem Netzwerk „Truth Social“, Alter sei bei dem kommenden Rennen um das Weiße Haus kein Faktor. „Tatsächlich fängt das Leben erst mit 80 Jahren an“. Die Kolumnistin Kathleen Parker beobachtet, es sei außer Mode gekommen, „den Stab an eine jüngere Generation weiterzugeben“. Das sieht auch der kalifornische Abgeordnete Ro Khanna (46) so, der über Bidens Alter hinwegsieht, weil Trump verhindert werden müsse. Aber danach sei die Zeit gekommen, „Politiker loszuwerden, die über Jahrzehnte an ihren Jobs hängen.“

Kritik von jungen Politikern

Das möchten andere, wie Nikki Haley und Ron DeSantis, die mit Trump um die Nominierung der Republikaner konkurrieren, schon jetzt. Haley forderte einen mentalen Fitnesstest für Bewerber über dem 75. Lebensjahr, während DeSantis daran erinnert, dass Biden schon Senator war, bevor er 1973 auf die Welt kam.

Die demokratische Senatorin Kirsten Gillibrand (56) hat eine augenzwinkernde Erklärung für die Sturheit der alten Garde in der US–Politik. „Unsere ‚großartigste Generation‘ liebt es, zu dienen“, scherzt sie über die Beharrlichkeit von Biden, Trump & Co. „Und wir sind dankbar für ihren Service“.