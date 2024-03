Staaten kündigen beschleunigten Ausbau von Atomkraft an

Atomkraft

Staaten kündigen beschleunigten Ausbau von Atomkraft an

Brüssel / Lesedauer: 1 min

Das Kernkraftwerk Emsland. Die Internationale Energieagentur (IEA) misst der Kernkraft beim Klimaschutz eine Schlüsselrolle zu. (Foto: Sina Schuldt/dpa )

Während in Deutschland keine Meiler mehr am Netz sind, wird andernorts an der atomaren Renaissance gearbeitet. Rund 30 Staaten fordern einen schnelleren Ausbau von Atomkraftwerken.