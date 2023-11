Bundesregierung

Spitzentreffen zum Haushalt: Das sind die Probleme der Ampel

Es muss gespart werden, nur wie? Darüber beraten die Ampel-Spitzen. (Foto: Michael Kappeler/dpa )

Nach dem Karlsruher Haushaltsurteil muss die Koalition sparen. Das hat Folgen für die Bürger. Doch wie hart wird es? Keine Partei will an Kernversprechen ran. Jetzt setzen sich die Ampel-Spitzen an einen Tisch.

Veröffentlicht: 29.11.2023