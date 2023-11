SPD will Superreiche stärker besteuern und mehr in Bildung investieren

Immerhin diese Verbindung scheint allen Krisen in der Welt und in der Ampel-Koalition zu trotzen: Saskia Esken und Lars Klingbeil wollen als SPD-Vorsitzende für zwei Jahre weitermachen, wie sie am Montag in Berlin bekannt gaben. „Unsere Zusammenarbeit als Doppelspitze der SPD ist sehr eng und vertrauensvoll“, betonte sowohl Esken als auch Klingbeil. Auch Generalsekretär Kevin Kühnert will sein Amt weiterhin ausüben, wie die beiden Parteivorsitzenden ankündigten.

Als Duo sind Esken und Klingbeil seit 2021 im Amt. Die 62-jährige Esken steht aber bereits seit 2019 an der Parteispitze. Zusammen mit Norbert Walter-Borjans hatte sie sich in einer Stichwahl der SPD-Mitglieder gegen den heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz und seine jetzige Bauministerin Klara Geywitz durchgesetzt. Der 45-jährige Klingbeil, bis 2021 SPD-Generalsekretär, wurde nach dem Rückzug Walter-Borjans Teil der SPD-Doppelspitze. Beim Parteitag Anfang Dezember wird der gesamte Parteivorstand mit seinen 35 Mitgliedern neu gewählt.

SPD macht sich stark für 100 Milliarden Euro Investitionen

Auch darüber haben Präsidium und Vorstand beraten: über Leitanträge zur Modernisierung Deutschlands, zur außenpolitischen Neuaufstellung und zur Bundespolitik. Die Sozialdemokraten machen sich für eine weitere Erhöhung des Mindestlohns und Investitionen von 100 Milliarden Euro jährlich in Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung und den Umbau der Industrie stark.

„Wir haben über einen Deutschlandpakt für Bildung gesprochen, um Bildung gerecht zu finanzieren“, sagte die Parteivorsitzende. Deutschland sei ein reiches Land. „Sein Reichtum liegt aber nicht in den Böden, sondern in den Köpfen“, betonte Esken. Damit der Wandel hierzulande gelinge, müsse die Bildung junger Menschen erfolgreich sein. Vor allem Kinder mit Migrationshintergrund hätten aber ein großes Risiko, abgehängt zu werden. Deshalb müsse ganz gezielt mehr in die Bildungschancen benachteiligter Kinder investiert werden.

Esken will mehr Steuern auf hohe Erbschaften

Esken hatte bereits in den vergangenen Tagen für eine stärkere Besteuerung von Superreichen und hohen Erbschaften geworben. Im Deutschlandfunk sagte sie, es gehe darum, große Einkommen, Erbschaften und Schenkungen höher zu besteuern und im Gegenzug mittlere und geringere Einkommen zu entlasten. Jedes Jahr würden in Deutschland 400 Milliarden Euro zum Teil „sehr ungleich vererbt“ und dadurch erhöhe sich die Vermögensungleichheit noch mal wesentlich, so Esken. Die zusätzlichen Einnahmen sollten es dem Staat ermöglichen, mehr in Infrastruktur und Bildung zu investieren.

Der Leitantrag zur Modernisierung Deutschlands sieht unter anderem vor, dass die Einkommenssteuer für 95 Prozent der Bevölkerung gesenkt werden soll, Multimillionäre und Milliardäre aber stärker zur Kasse gebeten werden sollen. Die SPD will auch die Schuldenbremse lockern, was bei der FDP nicht gut ankommt.

Kurswechsel in der Außenpolitik

In der Außenpolitik vollzieht die Partei einen Kurswechsel ‐ als Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Im Wahlprogramm der SPD von 2021 stand noch: „Frieden in Europa kann es nicht gegen, sondern nur mit Russland geben.“ Nun wird dieser Satz ins Gegenteil gedreht: „Solange sich in Russland nichts fundamental ändert, wird die Sicherheit Europas vor Russland organisiert werden müssen.“ Der über viele Jahre geltenden Ansatz „Wandel durch Handel“ gegenüber autokratischen Staaten wie Russland wird klar als Fehler be-nannt. Die in der Ampel-Koalition und gesellschaftlich umstrittene Migrationspolitik spielt in den drei Anträgen nur eine Nebenrolle. Das Ansinnen, Migrationsabkommen mit Herkunftsländern abzuschießen, wird unterstützt.

Die SPD ist nach den Wahlniederlagen in Hessen und Bayern an einem neuen Tiefpunkt angelangt. In den jüngsten Umfragen zur Bundestagswahl kommt die Partei nur noch auf 15 bis 16 Prozent, die drei Ampel-Parteien zusammen hätten keine parlamentarische Mehrheit mehr. Dies nährt die Befürchtung vor weiteren Pleiten bei der Europawahl im Juni 2024 und bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland.