SPD–Ortsverein zögert bei Ehrung für Gerhard Schröder

Gerhard Schröders SPD–Ortsverein in Hannover hat noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob er bei dem umstrittenen Altkanzler auf die eigentlich übliche Ehrung zur 60–jährigen Parteimitgliedschaft verzichtet.

Bei einer Mitgliederversammlung am Donnerstagabend sei man noch zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen, wie Janina Schlüter, Co–Vorsitzende des Ortsvereins Hannover Oststadt–Zoo, der Deutschen Presse–Agentur sagte. Schröder war 1963 in die SPD eingetreten und ist Mitglied im Ortsverein Hannover Oststadt–Zoo.

Es sei eine sehr lange Versammlung gewesen. Dieses Thema solle den Ortsverein nicht spalten, betonte Schlüter. Wann erneut über das Thema beraten werden soll, war zunächst nicht bekannt.

Schröder gilt als enger Freund von Russlands Präsident Wladimir Putin und war über Jahre für russische Energiekonzerne aktiv. Insbesondere seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine steht Schröder in der Kritik — auch in der eigenen Partei.

Trotz seiner Russland–Nähe darf Schröder in der Partei bleiben. Die Anträge auf Berufung gegen eine entsprechende Entscheidung der SPD–Schiedskommission in Hannover wurden Mitte Mai von der Bundesschiedskommission in letzter Instanz als unzulässig zurückgewiesen.