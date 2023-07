Das politische Berlin hat sich in die Sommerpause verabschiedet. Davor hatte es in der Ampel–Koalition viele Streitereien gegeben. In Umfragen kann die AfD zulegen. Die SPD stagniert oder verliert derweil in der Wählergunst. Im Interview erläutert Parteichef Lars Klingbeil, was er gegen die schwindende Zustimmung tun möchte.

Herr Klingbeil, Sie haben zuletzt mit dem Vorschlag, das Ehegattensplitting abzuschaffen, für Furore gesorgt. Es gab viel Kritik, auch aus der Ampel–Koalition. Zuerst hat Finanzminister Christian Lindner den Vorschlag zurückgewiesen, dann Kanzler Olaf Scholz. Reden Sie mit denen denn nicht, bevor Sie so etwas vorschlagen?

Mein Vorschlag kam nicht aus heiterem Himmel, sondern war eine Reaktion auf die Diskussion zwischen FDP und Grünen zur Kappung des Elterngelds für Einkommen über 150.000 Euro. Ich habe einen Vorschlag gemacht, wie man das Ganze nach vorne auflösen könnte — also was man stattdessen tun könnte. Dafür gab es auch viel Zuspruch, ob von Gewerkschaften oder von der Wissenschaft. Im Kern ging es um die Frage: Wie können wir moderne Familienpolitik machen.

Geht es bei Ihrem Vorschlag nicht letztlich darum, dass Ehepaare mehr arbeiten sollen?

Nein, es geht darum, dass das Ehegattensplitting Ehepaare mit großen Einkommensunterschieden begünstigt, was in der Realität häufig die Frauen benachteiligt. Für viele lohnt es sich steuerlich nicht, mehr zu arbeiten, obwohl sie es gerne möchten. Dieser Fehlanreiz ist eine große Ungerechtigkeit und in Zeiten des Fachkräftemangels nicht sinnvoll. Zumal es sich bis ins Alter fortsetzen kann, weil es Altersarmut begünstigt.

Viele haben das als Angriff auf die traditionelle Ehe gewertet.

Auch darum ging es nie. Wir legen allerdings Wert darauf, dass die Realitäten in vielen Familien und Lebensformen heute andere sind als zu der Zeit, als das Ehegattensplitting in der damaligen Bundesrepublik eingeführt wurde. In den ostdeutschen Bundesländern ist man beim Thema Gleichstellung und Frauenerwerbsarbeit vielfach weiter. Und aus Sicht der SPD wäre es an der Zeit, daran in ganz Deutschland etwas zu ändern.

Zentral geht es um den Erhalt des Wohlstands. Laut Kanzler Scholz soll am Ende niemand weniger haben. Aber geht es nicht genau darum? Deutschland steuert auf schwierige Zeiten zu und eigentlich führen wir schon längst eine Verteilungsdebatte. Müsste die Politik nicht zugeben, dass bald sehr viele Menschen weniger haben werden als jetzt — auch im sozialen Bereich?

Nein. Und man kann so eine Debatte schon gar nicht übers Elterngeld führen. Diese Leistung ist dafür da, die Gleichstellung zwischen Mann und Frau zu stärken. Verteilungsfragen klärt man besser über die Steuerpolit ik, etwa über die Einkommensteuer und dazu hat sich die SPD immer sehr klar geäußert: Wir werben für eine Einkommensteuerreform, bei der die Mitte entlastet wird. Dafür müssten starke Schultern mehr Verantwortung tragen. Die SPD wird diese Verteilungsfrage in den kommenden Monaten sehr deutlich machen.

Gerade die politischen Debatten um solche Verteilungsfragen werden inzwischen mit einer solchen Schärfe und Unversöhnlichkeit geführt, dass sich die Frage stellt, wie die Politik dabei überhaupt noch zu Ergebnissen kommen will.

Das besorgt mich auch. Für mich persönlich kann ich ganz sicher sagen, dass ich bei so etwas nicht mitmache. Ich lege sehr viel Wert darauf, in der politischen Debatte ohne Verletzungen und Demütigungen auszukommen. Sie werden solche Äußerungen von mir nicht finden. Daran hält sich leider längst nicht jeder in der Politik.

Viele politische Debatten werden auf Twitter geführt, wo alles von Verknappung und Zuspitzung lebt ...

Auf Twitter hält sich nur ein sehr kleiner Teil der Menschen auf. Die Debatten dort entfalten vielleicht eine große Wirkmacht in der Politik und den Medien, aber mit der Lebenswirklichkeit der meisten Bürger hat das oft nicht viel gemeinsam. Ich merke bei meinen Bürgerdialogen immer wieder: Wichtiger ist, dass wir von Angesicht zu Angesicht miteinander reden und diskutieren. Wir haben die Fähigkeit verloren, in der Gesellschaft zu diskutieren. Aber das brauchen wir, um eine starke Demokratie zu bleiben. Ich habe zuletzt beim Bürgerdialog gesagt: Wir brauchen wieder mehr Stammtisch, an dem alle Platz nehmen. Zusammen hart in der Sache streiten, Unterschiede aushalten und danach als Freunde wieder auseinandergehen. Das macht doch Demokratie aus!

Gilt das nicht auch für den Umgang mit der AfD, die ja gerade starken Zuspruch hat?

Diese Partei und die von ihr gepflegte Sprache ist maßgeblich für die Schärfe und Unversöhnlichkeit der Debatten verantwortlich, die Sie vorhin beklagt haben! Ich unterscheide aber zwischen einer demokratiefeindlichen Partei mit ihren Funktionären und den Wählern.

Viele erklären den Zulauf für die AfD damit, dass die Partei für Positionen steht, die sich bei den übrigen Parteien nicht finden, obwohl ein großer Teil der Bevölkerung sie teilt. Etwa wenn es um die Ablehnung von Waffenexporten in die Ukraine geht oder um eine restriktivere Migrationspolitik...

Wir leben in Zeiten großer Krisen, die viele Menschen verunsichern. Deshalb ist es besonders wichtig für die Politik vor Ort zuzuhören. Die Stimmungslage ist vielfach nicht so eindeutig, wie das manchmal dargestellt wird. Am Thema Migration kann man das gut erklären: Eine europaweit geordnete Asylpolitik wie sie jetzt in greifbarer Nähe ist, findet eine hohe Zustimmung. Aber dazu gehört eben auch, dass so eine Lösung leider viel Zeit kostet und dass es vorher keine nationalen Alleingänge geben darf. Solche Zusammenhänge zu erklären, ist Aufgabe von uns Politikern. Das können wir aber nicht von Berlin aus machen, dafür müssen wir in die Fläche und mit den Menschen reden. Das gilt ganz besonders für die SPD, die mit 206 Abgeordneten die stärkste Fraktion ist.

Gerade das Thema Migration taugt aber auch als abschreckendes Beispiel: Seit vorigem Jahr kommen wieder sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland. Und wieder ächzen die Kommunen, es klappt immer noch nicht mit den Abschiebungen und auch die Integration in den Arbeitsmarkt scheitert oft. Hat die Politik nichts aus dem Krisenjahr 2015 gelernt?

Wir haben aus 2015 gelernt. Die Behörden sind besser ausgestattet als damals und die Prozesse geordneter. Gleichzeitig ist die Herausforderung heute nochmal eine andere als 2015. Jetzt haben wir es vor allem mit der Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge zu tun...

...es kommen inzwischen aber auch wieder viele Asylbewerber aus anderen Ländern als der Ukraine nach Deutschland!

Ja, aber trotzdem stehen wir nicht an derselben Stelle wie 2015. Was die Migrationspolitik angeht, geht es uns in der Bundesregierung um ein doppeltes Ziel. Wir ordnen die Zuwanderung durch verbindliche Vereinbarungen in Europa und schließen mit einzelnen Staaten Migrationsabkommen: Ausreisepflichtige gehen, Arbeitskräfte kommen. Das setzen wir Schritt für Schritt um. Wir haben vor wenigen Wochen ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen, in großer Einmütigkeit zwischen den drei Koalitionsparteien. Weil wir darüber nicht so viel gestritten haben wie über das Heizungsgesetz, wurde darüber auch weniger berichtet. Es passiert gerade sehr viel, was einst in der Koalition mit der Union nicht voranging.

Viele Bürger nehmen aber in erster Linie wahr, dass wieder sehr viele Flüchtlinge ins Land kommen. Und viele haben dafür kein Verständnis.

Wir stehen — in Deutschland, aber auch in der Welt — an einem Wendepunkt. Was gerade passiert, ist eine Situation für die Geschichtsbücher. Vor allem die letzten drei Jahre haben aber auch große Unsicherheit geschürt und ich verstehe das. Doch zur Wahrheit gehört: Es gibt bei diesen großen Fragen unserer Zeit keine einfachen Antworten. Etwa beim Ukraine–Krieg: Ja, auch ich will am liebsten Frieden und zwar sofort. Aber ich kann ja nicht einfach hingehen und sagen: Jetzt ist Frieden. So einfach ist es nicht. Auch nicht bei der Migration, auch nicht beim Kampf gegen den Klimawandel, auch nicht bei den vielen anderen Themen. Und diese Ambivalenz, die müssen wir alle zusammen aushalten.