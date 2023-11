Die geplanten Kürzungen bei den Freiwilligendiensten sind vom Tisch. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat sich in seiner Sitzung in der Nacht auf Freitag darauf verständigt, nicht wie geplant 78 Millionen Euro bei den Zuschüssen für Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziales Jahr zu kürzen.

Stattdessen stehen im Haushalt für das kommende Jahr nun knapp 330 Millionen Euro in diesem Bereich zur Verfügung, teilte der Biberacher SPD-Haushaltspolitiker Martin Gerster am Freitag mit.

Auch in anderen Punkten drehten die Haushaltspolitiker der Ampel in einer Sitzung, die bis 4.19 Uhr am Freitagmorgen andauerte, die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgesehenen Einsparungen zurück.

Ein Überblick

Müttergenesungswerk Die Vorsorge- und Rehabilitationskliniken für Mütter, Väter und pflegende Angehörige hängen bei Bauprojekten von Zuschüssen des Bundes ab. Die zuletzt 5,6 Millionen Euro des Bundes im vergangenen Jahr sollten fast auf Null gekürzt werden. „In der Bereinigungssitzung in der vergangenen Nacht ist es uns gelungen, die im Entwurf der Bundesregierung geplanten Kürzungen komplett zurückzunehmen“, so Gerster. Kliniken wie jene in Bad Wurzach, Scheidegg und Dürmentingen können bei Ausbau und Sanierung nun weiter mit Bundesmitteln planen. Migrationsberatung Die Stellen, die Einwanderer bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse, bei der Arbeitssuche und durch Integrationskurse unterstützen, sollten ein Drittel der Zuschüsse verlieren. Stattdessen stehen 20 Millionen Euro mehr zur Verfügung und damit 77,5 Millionen Euro, fast so viel wie 2023. Jobcenter Der Ausschuss nahm geplante Kürzungen in der Arbeitsmarktpolitik der Jobcenter zurück. Stattdessen stehen nun zusätzliche 750 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen Langzeitarbeitslose und Geflüchtete schneller in Arbeit vermittelt werden sollen. „So setzen wir den von Arbeitsminister Hubertus Heil ausgerufenen Jobturbo um“, sagte Gerster.

4000 Freiwilligen-Stellen im Südwesten

Wohlfahrtsverbände reagierten erleichtert auf die Änderungen am Etat. Die ursprünglichen Pläne hätten viele ihrer Programme infrage gestellt. Die Liga der freien Wohlfahrtspflege sah allein in Baden-Württemberg 4000 Stellen bei den Freiwilligendiensten in Gefahr, hätte der Bund die Mittel gekürzt.

CDU beklagt „verantwortungsloses Vorgehen“

CDU-Haushaltspolitiker Christian Haase kritisierte, die Ampel-Fraktionen hätten in der Sitzung „noch mal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle“ genommen.Die Ampel habe bei der Sitzung „32,5 Milliarden mehr Ausgaben beschlossen“. Sein Fraktionskollege Josef Rief aus Biberach sprach von einem „verantwortungslosen Vorgehen“.

Die Union hatte eine Verschiebung der Sitzung beantragt, weil am Vortag das Bundesverfassungsgericht die Umwidmung von 60 Millionen Euro für verfassungswidrig erklärt hatte. Das Geld war ursprünglich für Corona-Maßnahmen gedacht, sollte nun aber in den Klima- und Transformationsfonds fließen. Nun bleiben beim Haushalt viele Fragen offen.