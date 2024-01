Sozialer Wohnungsbau: Kritik am „Missmanagement“ des Staates

Dass es in Deutschland zu wenige Sozialwohnungen gibt, ist nichts Neues. Wie sich dieser Mangel auf die Staatskasse auswirkt, wurde bislang wenig thematisiert. Eine Studie des Pestel-Instituts kommt zu dem Ergebnis, dass sich die staatlichen Zuschüsse fürs Wohnen 2023 auf mehr als 20 Milliarden Euro summierten - und somit die Förderung von Sozialwohnungen deutlich überstiegen. Das sei „Missmanagement“.

Vorgestellt wurde die Untersuchung am Dienstag in Berlin vom Bündnis „Soziales Wohnen“, in dem sich die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, der Deutsche Mieterbund sowie Fachverbände der Caritas und der Bauindustrie zusammengetan haben. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Ergebnissen der Studie.

Wie hat sich der Bestand an Sozialwohnungen entwickelt?

Günstiger Wohnraum, vor allem öffentlich geförderter, ist ein immer knapperes Gut. Nach Berechnungen des Pestel-Instituts in Hannover fehlen bundesweit mehr als 910.000 Sozialwohnungen. Bundesweit gibt es noch knapp 1,1 Millionen Sozialwohnungen, vor 15 Jahren waren es rund zwei Millionen.

Der Schwund hat mehrere Ursachen:

Erstens wurde über Jahrzehnte der soziale Wohnungsbau vernachlässigt.

Zweitens fallen Wohnungen nach einer bestimmten Zeit aus der Sozialbindung und können dann frei vermietet werden

Drittens ist die Bevölkerung aufgrund der hohen Zuwanderung nicht geschrumpft, sondern gewachsen. Da viele Zuwanderer geringere Einkommen haben und sich keine hohen Mieten oder Immobilien leisten können, erhöht dies die Nachfrage nach günstigem Wohnraum zusätzlich.

Ist der Mangel bundesweit einheitlich?

Nein. Gerade im Süden der Republik fehlen viele Sozialwohnungen. Spitzenreiter sind nach Angaben von Studienleiter Matthias Günther Baden-Württemberg mit einem Defizit von 206.000 Wohnungen und Bayern (195.000). Darauf folgen Berlin (131.000) und Niedersachsen (109.000). Nach den vorliegenden Datensätzen ging die Zahl der Sozialwohnungen in nahezu allen Bundesländern zwischen 2007 und 2022 dramatisch zurück.

Die Ampel-Parteien hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag 2021 darauf verständigt, dass von 400.000 Wohnungen, die pro Jahr gebaut werden sollten, 100.000 öffentlich gefördert sein sollten. Doch beide Ziele kann die Bundesregierung nicht einhalten. Von 2017 bis 2022 entstanden im Schnitt jährlich rund 24.200 Sozialwohnungen. Dafür haben Bund und Länder zuletzt weniger als 2,5 Milliarden Euro pro Jahr ausgegeben.

Warum sind die Ausgaben des Staates so stark gestiegen?

Diese Entwicklung resultiert daraus, dass viele Menschen nicht aus eigener Kasse für ihre Mietkosten aufkommen können. Wer wenig verdient, hat mitunter Anspruch auf Wohngeld. Seit einer Reform zu Beginn des vergangenen Jahres ist die Zahl der Bezieher deutlich gestiegen - und damit auch die Ausgaben des Staates. Statt 1,8 Milliarden Euro pro Jahr werden es nun mehr als fünf Milliarden Euro sein. Dazu kommen die Ausgaben der Job-Center für die Unterkunft von Bürgergeld-Empfänger.

Es sei davon auszugehen, dass für die Kosten der Unterkunft 2023 mehr als 15 Milliarden ausgegeben wurden, heißt es in der Studie. Zusammen mit dem Wohngeld ergebe sich erstmals eine Summe von mehr als 20 Milliarden Euro. Damit habe der Staat sehr viel mehr für die Unterstützung bedürftiger Menschen beim Wohnen ausgegeben als für die Förderung des Sozialwohnungsbaus.

Welche Zahlen liegen diesen Berechnungen zugrunde?

Die Wissenschaftler des Pestel-Instituts haben die Durchschnittsmieten und durchschnittlichen Ausgaben der Job-Center für die Unterkunft verglichen. Dabei kam heraus, dass die „Wohnungen einfachen Standards“, die vom Staat bezahlt werden, deutlich teurer waren als die durchschnittliche Miete in einer Stadt oder einem Landkreis. Spitzenreiter bei den „Turbo-Mieten“ sei München, so Günther. Dort habe die von den Job-Centern gezahlte Miete mit 19,40 Euro pro Quadratmeter rund 6,60 Euro - und damit mehr als 50 Prozent - über der Münchner Durchschnittsmiete gelegen.

Aber auch in Baden-Württemberg, beispielsweise in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und im Zollernalbkreis waren die Kosten der Unterkunft im Vergleichszeitraum Juni 2022 höher als die Durchschnittsmiete pro Quadratmeter (10,02 Euro/8,50 Euro). Die von den Behörden übernommenen Mieten lägen in 58 von 124 Regionen oberhalb der Durchschnittsmiete. „Am Ende profitieren davon vor allem die Vermieter“, kritisierte Günther. Bundesweit kommt die Studie auf rund 700 Millionen Euro Mehrkosten pro Jahr, die so entstünden.

Was macht die Bundesregierung - und was fordert das Bündnis?

Die Ampel-Koalition versucht mit Bundesmittel den sozialen Wohnungsbau in Schwung zu bringen - 3,15 Milliarden Euro sind im Jahr 2024 dafür vorgesehen. Wenn die Länder sich wie vorgesehen beteiligten, könnten daraus mehr als fünf Milliarden Euro werden, so Günther. Bis 2027 will der Bund mehr als 18 Milliarden Euro in den Sozialwohnungsbau investieren. Das reiche allerdings bei Weitem nicht aus, kritisiert das Bündnis „Soziales Wohnen“. Notwendig seien 50 Milliarden Euro.

Das Bündnis verlangt zudem, die Mehrwertsteuer für den Neubau von Wohnungen auf sieben Prozent zu senken und ein Sonderbudget „Sozialer Wohnungsbau“ zu schaffen, das in den Regionen mit dem größten Mangel an Sozialwohnungen eingesetzt werden sollte. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) kritisierte die Studie des Pestel-Instituts als „hochgradig unseriös“. Sie zweifle „die Analysen an - denn diese sind teilweise völlig absurd“, teilte Geywitz mit. Die Investitionen des Bundes hätten zudem dazu geführt, dass die Zahl der Sozialwohnungen in der Hälfte aller Bundesländer bereits wieder ansteige.