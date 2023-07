Ist das Zufall? Als CSU–Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der Parteivorsitzende Markus Söder vor der Klosterkirche in Andechs erklären, wie sie die AfD bekämpfen wollen, fangen die Glocken zu läuten. Aber es ist weder Zeichen noch Zufall, es ist einfach zwölf Uhr mittags. Ohne Mikrofone hätten die beiden jetzt keine Chance mehr, sich Gehör zu verschaffen. „Glockenläuten gegen die AfD ist übrigens auch eine gute Maßnahme“, sagt der Katholik Dobrindt. „Ob das hilft, weiß ich auch nicht“, meint hingegen der Protestant Söder, um dann schnell zu ergänzen: „Es unterstützt.“

Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Bayern ist die CSU–Landesgruppe im Bundestag zu ihrer Sommerklausur im oberbayerischen Andechs zusammengekommen. Die Stimmung bei den Christsozialen kann mit dem bayerischen Bilderbuchwetter aber nicht so richtig mithalten. Die CSU leidet offensiv unter der Ampel–Regierung im Bund. Die „respektlose“ Politik des rot–grün–gelben Bündnisses in Berlin sei verantwortlich dafür, dass sich vielen Bürger inzwischen im Protestmodus befänden, so der Vorwurf.

Dobrindt attackiert Ampel scharf

„Die meisten sind zum Teil so verärgert über den Bund, dass sie sogar beginnen, die Systemfrage in unserem Land zu stellen“, sagt der bayerische Ministerpräsident, der bei der Landesgruppe zu Gast ist. Dobrindt sekundiert: Die Politik der Ampel führe „zu einer inneren Wut, die dann am Schluss Protest bedeutet und die sich dann in Sonntagsfragen widerspiegelt.“ Ihre Antwort darauf: eine „Respekts–Agenda“, mit der die Leistungen der Menschen und der Wirtschaft im Land gebührend honoriert werden sollen. Auch das dürfte kein Zufall sein, dass die CSU auf ein Wort setzt, das Bundeskanzler Olaf Scholz wohl gerne für sich patentiert hätte.

Doch was bedeutet es für die Bürger, wenn ihnen die CSU mehr „Respekt“ entgegenbringen will, als sie das der Ampel zugesteht? Dobrindt und Söder deklinieren ihre Vorhaben durch: Es gehe in erster Linie um „eine Entlastung der Mitte, der Normalverdiener“ — und zwar durch niedrigere Energie– und Lebensmittelpreise.

Söder fordert Mehrwertsteuersenkung

Der bayerische Ministerpräsident wird konkret: „Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel muss runter, bei Grundnahrungsmitteln bis null“, fordert er. „Und nicht nur für Gemüse, nicht nur für Bio, sondern auch für Fleisch, für Fisch, für Milch, für alle Dinge, die zu Grundnahrungsmitteln gehören“, sagt Söder. Ein Vier–Personen–Haushalt hätte im Jahr 8000 bis 9000 Euro mehr bei einem normalen Warenkorb, rechnet er vor. Der Staat rund zwölf Milliarden weniger. Dies sei auch in diesen Zeiten machbar, findet Söder. Außerdem müsse die Stromsteuer runter auf das europäische Mindestmaß.

Ein weiterer Punkt auf ihrer „Respekts–Agenda“, der ihnen wichtig ist: Die CSU will die Erbschaftsteuer reformieren — und zwar so, dass Elternhäuser steuerfrei an die nächste Generation übergehen werden können. Es sei ein „grundfalsches Signal“ gewesen, dass die Bundesregierung für Eigenheime mit dem Jahressteuergesetz deutlich erhöht habe, betonen die CSU–Politiker. Auch das sei respektlos, sagt Dobrindt. Bereits im Juni hat der Freistaat Bayern eine Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen die Erbschaftsteuer eingereicht.

Merz ist Gast der Tagung

Auch bei den Leistungen für Familien erkennt die CSU nichts Positives in der Politik der Ampel–Parteien. Die geplante Kürzung des Elterngeldes, die Debatte über eine Abschaffung des Ehegatten–Splittings, die Reformvorschläge zur Witwenrente: All das seien „tief ideologisch motivierte Themen“, findet Söder. „Man greift damit in die Lebensbiografien von Frauen und Familien ein, wie noch nie zuvor eine Regierung. Deshalb lehnen wir das ab“, sagt er. Und nicht nur das: Anstatt das Elterngeld für Wohlhabende zu kürzen, will die CSU es auf insgesamt 16 Monate ausweiten, wenn es sowohl von der Mutter als auch vom Vater in Anspruch genommen wird.

Am Nachmittag ertönt erneut die Kirchturmglocke, als Dobrindt spricht. Auch dieses Mal ganz passend. In Anbetracht der wirtschaftlichen Situation — des Abflusses von Kapital, des Nullwachstums, der steigenden Arbeitslosigkeit — müsste die Bundesregierung die Alarmglocken läuten hören, sagt er. Neben ihm steht dieses Mal nicht nur Markus Söder, sondern auch der CDU–Vorsitzende Friedrich Merz. Die Unionspolitiker zeichnen ein Bild der Geschlossenheit.

Unterschiede zwischen CDU und CSU bei Asylpolitik

Es habe wenige Phasen gegeben, in denen die Zusammenarbeit zwischen CDU und CSU so gut funktioniert habe, sagt Merz, der die Vorschläge der CSU in der Familien– und Wirtschaftspolitik unterstützt — und die vorgeschlagene Abschaffung der Mehrwertsteuer zumindest „erwägenswert“ findet. Er teilt mit der kleinen Schwester auch das Leiden an der Ampel, vor allem wirft er ihr wirtschaftspolitischen Unverstand vor: Deutschland werde unter Wert regiert, kritisiert Merz. „Wir können mehr.“

Nur in einem Punkt kommen CDU und CSU nicht ganz auf einen Nenner: Als es um die Asylpolitik geht. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), hatte am Tag zuvor einen kompletten Systemwechsel in der Asylpolitik vorgeschlagen. Er plädierte dafür, das individuelle Recht auf Asyl durch eine europäische Kontingentlösung zu ersetzen. Frei habe einen wichtigen Beitrag geleistet, wie man langfristig in Europa zu einem veränderten Asylsystem kommen kann, gestehen die CSU–Vertreter zu. „Aber uns geht es akut darum, wie wir aktuell eine Begrenzung hinbekommen“, sagt Dobrindt.

Merz lässt hingegen mehr Begeisterung für Freis Vorstoß erkennen. „Das ist ein wichtiger und guter Beitrag, um ein Problem zu lösen, das wir seit Jahren sehen, und wo es im Augenblick keine wirklich guten und überzeugenden Lösungen gibt“, sagt der CDU–Chef.