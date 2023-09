Söder lässt Aiwanger mit Bedenken im Amt

Doch Aiwanger spendete keine Kerze, sondern wetterte zeitlich in einem Bierzelt in Grasbrunn bei München gegen die Veröffentlichungen, die ihn in Schwierigkeiten gebracht hatten: „Das war ein schmutziges Machwerk.“ Die Freien Wähler sollten geschwächt werden, doch sie seien im Gegenteil durch die Vorwürfe „gestärkt“ worden. Grüne, SPD und FDP ließen an Söders Entscheidung indessen kein gutes Haar. Söder habe „einen schlechten Deal für unser schönes Bayern gemacht“, erklärte der Vorsitzende der Grünen im Landtag Ludwig Hartmann.

Söder hatte das kommen sehen. Meine Entscheidung wird nicht jedem gefallen, sagt er in einer Erklärung vor den Medien, nach der wieder einmal keine Fragen zugelassen waren. „Das war eine unschöne Woche“, so der Regierungschef. Die Angelegenheit habe „Bayern geschadet“. Aber immerhin habe sein Vize nach einer Kommunikation, die dessen „Glaubwürdigkeit nicht erhöht“ habe, noch die Kurve gekriegt, eine „späte Entschuldigung“ hingelegt und eine „klare Distanzierung“ erkennen lassen.

Worum es in dieser „unschönen Woche“ der bayerischen Landespolitik ging, ist inzwischen bis in die letzten Winkel der Bundesrepublik vorgedrungen. In der Schultasche des 17–jährigen Aiwangers fanden Lehrer vor 35 Jahren eine Hetzschrift, die vor Menschenverachtung und Holocaust–Verniedlichung strotzte. Als Verfasser bekannte sich erst jetzt Aiwangers Bruder Helmut, der die Schrift aus Rache wegen Sitzenbleibens verfasst haben will. In den Folgetagen stöberten Medien noch mehrere damalige Mitschüler Aiwangers auf, die von deutlichen Anzeichen einer rechtsextremen Gesinnung des Schülers Hubert Aiwanger berichteten.

Söder hatte seinem Vize daraufhin einen 25 Punkte umfassenden Fragenkatalog zur Klärung der Angelegenheit mitgegeben, dessen Antworten am vergangenen Samstag bei der Staatskanzlei eintrudelten und die noch am Samstagabend in einer weiteren Sondersitzung des Kabinettsausschusses besprochen wurden. Positiv angetan zeigte sich Söder von den eher knapp gehaltenen Antworten nicht. „Nicht alles“ sei „befriedigend“ beantwortet worden. Es gebe „viel Bekanntes“ und „wenig Neues“. Nach einer „Gesamtabwägung“ wäre eine Entlassung aus dem Amt „aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig“, urteilte Söder.

Jedenfalls erneuerte Aiwanger in einer Vorbemerkung seine Bewertung des in seiner Tasche gefundenen Flugblatts als „ekelhaft und menschenverachtend“. Das habe er übrigens auch damals schon so gesehen: „Es spiegelt weder damals noch heute meine persönliche Haltung wider“. Gleichzeitig teilt er gegen den Lehrer aus, der mutmaßlich die Affäre durch eine Weitergabe an Medien ins Rollen gebracht hatte, und die Medien aus: „Die Veröffentlichungen aus Lehrerkreisen sind ein massiver Verstoß gegen das bayerische Dienstrecht. Gegen die Verdachtsberichterstattung mit überwiegend anonymen Aussagen und dem Weglassen entlastender Inhalte behalte ich mir rechtliche Schritte vor.“

Damit ist die „Bayern–Koalition“ aus CSU und Freien Wählern, die im Falle eines Hinauswurfs von Aiwanger aus dem Kabinett vom Platzen bedroht gewesen wäre, erst einmal gerettet. Freilich sei die Koalition „natürlich belastet“ worden, so Söder. Auch der Fraktionsvorsitzende der CSU im bayerischen Landtag Thomas Kreuzer ging zu Aiwanger auf Distanz. Dessen Reaktion auf die Vorfälle und sein Krisenmanagement seien „völlig missglückt und ungenügend“ gewesen. Gleichwohl trage die CSU die „richtige und gut abgewogene“ Entscheidung Söders mit. Es gebe „keine Objektiven Beweise“, dass Aiwanger das Flugblatt erstellt oder verteilt habe, so der ehemalige Richter.

Erleichtert zeigten sich die Freien Wähler im Landtag. „Wir sind der Auffassung, dass Hubert Aiwanger für das unverantwortliche und vollkommen inakzeptable Handeln eines Familienmitglieds vor mehr als drei Jahrzehnten keinerlei politische Verantwortung trägt“, erklärte deren Fraktionsvorsitzender Florian Streibl: „Wir sind froh, dass die Bayern–Koalition für unser Land stabil und in Einmütigkeit weiterarbeiten wird und somit das Ampelchaos im Freistaat keine Chance hat.“

Die Generalsekretärin der Freien Wähler in Bayern Susann Enders erklärte, Aiwanger aufgrund einer „Kampagne der Süddeutschen Zeitung“ aus dem Amt zu entlassen, „wäre tatsächlich ein Skandal gewesen“. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, nahm die Journalisten in Schutz: „Ich möchte betonen: Man kann einer Zeitung keinen Vorwurf machen, wenn sie drängende Themen, die an sie herangetragen werden, an die Öffentlichkeit bringt. Das war und ist für mich ganz klar auch hier der Fall.“

Die Vorsitzenden der Oppositionsfraktionen im bayerischen Landtag kritisierten die Entscheidung Söders scharf. Weil Söder seinem Vize und Wirtschaftsminister nicht die Tür wies, habe der Regierungschef „es versäumt, Haltung zu zeigen, Klarheit zu schaffen und Schaden von Bayern abzuwenden“, sagte die Co–Vorsitzende der Grünen–Fraktion Katharina Schulze. Das Ansehen Bayerns habe massiven Schaden genommen. „Heute ist ein trauriger Tag für das Ansehen von Bayern in Deutschland und der Welt“, stimmte SPD–Landes– und Fraktionschef Florian von Brunn zu. Dass die CSU unter Markus Söder einen „aktiven Rechtspopulisten und früher auch rechtsradikal tätigen Aktivisten“ als Stellvertreter in der Regierung akzeptiere, sei „ein negativer Höhepunkt in der Geschichte von Nachkriegsdeutschland“.

Söder fehle offenbar die Kraft für eine klare Entscheidung, urteilte der FDP–Landes– und Fraktionsvorsitzende Martin Hagen: „Alles, was Aiwanger künftig sagt und tut, wird nun auf ihn zurückfallen. Ich bin gespannt, wie sehr Hubert Aiwanger diesen Freifahrtschein ausreizen wird.“ Entscheidend seien nicht die Vorgänge aus Aiwangers Schulzeit, sondern sein heutiger Umgang damit. „Statt Aufrichtigkeit und Reue erleben wir Erinnerungslücken und trotzige Medienschelte“, so der liberale Politiker.

Der Landesvorsitzende der AfD Bayern Stephan Protschka teilte auf „X“ (vormals Twitter) mit: „Für die AfD gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Sollte sich aber rausstellen dass dieser unsägliche Brief (gemeint ist wahrscheinlich das Flugblatt — d. Red.) von Aiwanger ist, müssen jetzt Aiwanger und Söder zurücktreten.“