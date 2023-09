Als Karl Lauterbach im Dezember vergangenen Jahres am Nikolaustag erste Überlegungen zu einer dringend notwendigen Krankenhausreform öffentlich vorstellte, sprach der Bundesgesundheitsminister von einer „Revolution“, vor der die deutschen Kliniklandschaft stehe.

Lauterbacht verspricht kleinen Kliniken das Überleben

Nun, ob es am Ende wirklich zu einem grundlegenden Umbruch und Umdenken in den Krankenhäusern kommt, wird noch zäh und kontrovers verhandelt, eines aber steht definitiv fest: Es ist zumindest ein außergewöhnlicher Kraftakt, den der Minister mit seinen Amtskollegen aus den 16 Bundesländern sowie den Vertretern der Krankenhäusern absolviert - ein Kraftakt, bei dem sich Lauterbach mit unterschiedlichsten Interessensgruppen auseinandersetzen muss.

Die von Inflation, Energiepreisen und Personalmangel oftmals an den Rand der wirtschaftlichen Existenz gedrängten Kliniken kämpfen und protestieren für ihr Überleben, die Länder ringen in politischen Ränkespielen um ihre eigenständige Planungshoheit und die tausenden Mitarbeiter in Krankenhaus und Pflege mühen sich tagtäglich um Patienten, Anerkennung und eine würdevolle Bezahlung.

Mittendrin ein Bundesgesundheitsminister, der für die kleinen Kliniken gerade im ländlichen Raum einen wichtigen Pflock in der aufgeheizten öffentlichen Debatte eingeschlagen hat. „Die Reform garantiert kleinen Kliniken, die regional die Versorgung sichern, das Überleben“, heißt es wörtlich in einem Thesenpapier aus dem Bundesgesundheitsministerium, das dem Nordkurier vorliegt. Eine Aussage mit Bedeutung, denn bisher galten immer die kleineren Kliniken in den Flächenländern als durch die Reform besonders gefährdet.

Länder können notwendige Kliniken ausweisen

Die Länder könnten laut Ministerium notwendige Kliniken ausweisen und bei diesen werde die Vorhaltung von Strukturen zu einem relevanten Anteil gesichert, selbst wenn sie vergleichsweise wenige Behandlungen anböten. Konkret: „Mit der Reform erhalten diese Kliniken eine weitgehend garantierte Vergütung ‐ das sogenannte Vorhaltebudget für das Angebot einer Leistung und der dafür vorgesehenen Strukturen. 60 Prozent der bisherigen Fallpauschalen werden über einen Vorhalteanteil gesichert, 40 Prozent müssen über Behandlungsfälle erwirtschaftet werden.“

Gute Häuser würden ‐ unabhängig von der Größe ‐ dadurch zu einem relevanten Anteil gesichert, um wirtschaftlich agieren zu können. Das verbessere die Behandlungsqualität, überall in Deutschland. Zusätzlich bestehe die Möglichkeit, bisherige Krankenhäuser in sektorenübergreifende Versorger mit stationären Behandlungsangeboten, sogenannte Level 1i Kliniken umzuwandeln, so das Thesenpapier.

Diese Häuser sollen „stationäre Leistungen der interdisziplinä­ren Grundversorgung wohn­ortnah mit ambulan­ten fachärztlichen Leistungen als auch mit medi­zinisch-pflegerischen Leistungen“ ver­binden. Grundsätzlich ist es Lauterbachs Reformziel, die Qualität und die Spezialisierung in den Kliniken sowie die Transparenz über erbrachte medizinische Leistungen zu erhöhen.