Er wolle die beste Behandlung am besten Ort", betont Karl Lauterbach – und konkretisiert, gestützt auf die Vorschläge der eigens zur Krankenhausreform eingesetzten Regierungskommission, was er damit meint: Der Bundesgesundheitsminister favorisiert Spezialzentren, um die medizinische Versorgungsqualität der Patienten zu verbessern.

Würden beispielsweise alle Krebspatienten zur Erstbehandlung in zertifizierten Zentren versorgt, könnten pro Jahr 20.404 Lebensjahre gerettet werden. Brustkrebspatientinnen hätten einen fast 25 Prozent höheren Überlebensvorteil bei Erstbehandlung in einem zertifizierten Zentrum, heißt es in einem Papier aus dem Bundesgesundheitsministerium.

Weiter listet das Lauterbach-Haus auf: Würden alle Patientinnen und Patienten nach einem Schlaganfall in einem Krankenhaus mit Stroke-Unit behandelt werden, könnten zusätzlich rund 5.000 Menschen den Schlaganfall im ersten Jahr überleben.

Und: Würden Hüft- und Kniegelenke nur noch in spezialisierten Kliniken ersetzt, könnten 397 beziehungsweise 212 Revisionsoperationen pro Jahr vermieden werden.

In welchem wirtschaftlich schwierigen Hamsterrad sich die Kliniken derzeit befinden, macht der Bundesgesundheitsminister am Beispiel des Personalmangels deutlich. Klar sei laut Ministerium, dass die Beschäftigungszahlen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen seien. Von 2011 bis 2021 habe sich die Zahl der in Kliniken Beschäftigten von 1,128 Millionen auf 1,359 Millionen erhöht.

Trotzdem aber herrsche Personalmangel – im März 2021 habe die Zahl der von den Krankenhäusern gemeldeten offenen Stellen viereinhalbmal höher als im Januar 2007 gelegen. Und: In den Kliniken seien zwölf Prozent aller der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Stellen für Pflegeberufe unbesetzt.

Fallpauschalen haben falsche Anreize gesetzt

Die Konsequenz: „Deutschlandweit gibt es nicht genügend Personal, um alle Kliniken mit der erwarteten Qualität betreiben zu können. Deshalb brauchen wir jeden Pfleger, jede Pflegerin, jeden Arzt, jede Ärztin. Und zwar gebündelt an den Orten, an denen sie bestmöglich eingesetzt sind“, betont das Bundesgesundheitsministerium.

Das bisherige Finanzierungssystem der Kliniken durch Fallpauschalen habe laut Ministerium an einigen Stellen Anreize gesetzt, immer mehr Patienten mit immer weniger Ressourcen zu versorgen – dies hätte zum Teil auch Auswirkungen auf die Behandlungsqualität gehabt.

Mit der geplanten Einführung einer Vorhaltvergütung würden Anreize für Mengensteigerungen erheblich gedämpft – dies entlaste das Personal in den Krankenhäusern und verbessere die Qualität der medizinischen Versorgung. Lauterbach wörtlich: „Wir wollen das System entökonomisieren.“

Skeptisch zur Vorhaltevergütung äußerte sich der Verband der Privaten Krankenversicherung. In einem eigens in Auftrag gegebenen Gutachten kommt Prof. Dr. Andreas Schmid als Gesundheitsökonom zur Schlussfolgerung, dass durch die geplante Vorhaltevergütung neue Fehlanreize und Steuerungsprobleme entstehen würden.

So bestehe laut Gutachten die Gefahr, dass durch die Vorhaltefinanzierung Anreize zur Reduktion der Leistungsmenge entstünden, wodurch das Risiko für Unterversorgung und Wartelisten steige. Insgesamt ergäben sich für die Krankenhäuser „zahlreiche neue Optionen, das System unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten und losgelöst vom Bedarf zu optimieren“.