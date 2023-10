Vier Tage und Nächte sind für Nancy Faeser seit dem Debakel der Hessen-Wahl vergangen- am Donnerstagmittag stellte sich die ehemalige Spitzenkandidatin der SPD erstmals wieder der Hauptstadtpresse. Diesmal allerdings in ihrer Kernkompetenz als Bundesinnenministerin ‐ und es hatte den Anschein, als sei Faeser von einer zentnerschweren Last befreit. Den missglückten Ausflug in einen kräftezehrenden Wahlkampf endlich hinter sich gelassen, präsentierte sich die SPD-Politikerin durchaus schlagfertiger, faktensicherer und entspannter.

Dabei war der Inhalt ihres Besuchs in der Bundespressekonferenz alles andere als vergnügungssteuerpflichtig ‐ das Lagebild der Organisierten Kriminalität (OK) stand auf der Tagesordnung. Was Nancy Faeser und der ebenfalls auf dem Podium sitzende Holger Münch (Präsident des Bundeskriminalamtes) zu verkünden hatten, ließ ein düsteres Bild entstehen. Zwar ging die Anzahl der OK-Ermittlungsverfahren mit 639 im Jahr 2022 gegenüber 696 im Jahr 2021 zurück, liegt aber weiterhin deutlich über dem Niveau der Vorjahre (2019: 579 und 2020: 594). Vom großen Dunkelfeld ganz zu schweigen.

Härtere Gangart gegen Kriminelle

Deshalb machte die Bundesinnenministerin unmissverständlich deutlich: „Wir setzen unsere harte Gangart gegen die Organisierte Kriminalität fort. Unser Ziel ist es, kriminelle Strukturen nachhaltig zu zerschlagen und ihnen kriminelle Einnahmen konsequent zu entziehen.“ Die 53-Jährige weiter: „Der hohe Ermittlungsdruck ist absolut notwendig, denn die Bedrohung für unser Land durch Strukturen der Organisierten Kriminalität ist unverändert hoch. Menschenhandel, Drogenhandel, Geldwäsche, Schleusungs- und Clankriminalität haben eines gemeinsam: das skrupellose Streben der Täter nach Gewinn und Macht.“ Dabei seien die OK-Gruppierungen zunehmend bereit, mit drastischer Gewalt Gegner und auch Zeugen einzuschüchtern und Macht zu demonstrieren.

Es sei laut Faeser und Münch unbedingt zu verhindern, dass auch Richter und Staatsanwälte gegebenenfalls von der OK eingeschüchtert würden. Dies sei glücklicherweise in Deutschland noch nicht der Fall- im Gegensatz beispielsweise zu Belgien und Holland, wo Mitarbeiter der Justiz immer wieder auch ins Visier der Kriminellen geraten.

7256 Tatverdächtige ermittelt

Der durch die Organisierte Kriminalität verursachte und polizeilich registrierte Schaden lag im vergangenen Jahr bei 1,3 Milliarden Euro. Es ist damit der zweithöchste Wert in den vergangenen zehn Jahren. Die kriminellen Erträge wurden im Lagebericht mit 1,1 Milliarden Euro beziffert. Vorläufige Vermögenssicherstellungen erfolgten in Höhe von 228 Millionen Euro.

Insgesamt ermittelte die Polizei im Vorjahr 7256 Tatverdächtige. Knapp die Hälfte aller erfassten OK-Gruppierungen ist im Bereich der Rauschgiftkriminalität aktiv. Damit bleibt der Rauschgifthandel und Rauschgiftschmuggel das Hauptbetätigungsfeld von OK-Gruppierungen, gefolgt von Wirtschaftskriminalität mit 17,4 Prozent und Eigentumskriminalität mit 9,2 Prozent. Zudem wurden im Berichtsjahr 16 vollendete und 22 versuchte Tötungsdelikte durch OK-Gruppierungen festgestellt.