So will der Staat extremistische Beamte schneller loswerden

Die Polizei hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Extremismus in den eigenen Reihen zu kämpfen. (Foto: Jochen Lübke/dpa )

Verfassungsfeinde finden ihren Weg in die Polizei und in die Lehrerschaft. Dagegen will der Staat vorgehen. Was der Vorschlag ist und warum der Südwesten als Vorbild dient.