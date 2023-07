Siesta für alle? Keine gute Idee

a, es ist heiß. Ja, es ist unangenehm — und ja, es ist wichtig, vor allem für ältere Menschen und jene mit Vorerkrankungen, bei diesen Temperaturen auf sich zu achten. Das heißt, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, Schatten zu suchen und körperliche Anstrengungen in der besonders warmen Mittagszeit zu meiden. Doch was Johannes Neißen, der Chef der Amtsärzte, vorschlägt, ist absurd — die Siesta nach südeuropäischem Vorbild sollte auch hierzulande eingeführt werden. Prompt twittert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, dies sei „kein schlechter Vorschlag“. Doch, dies ist ein schlechter Vorschlag.

Seit Jahren formiert sich in Spanien dagegen Widerstand, im Sommer von 14 bis 17 Uhr Geschäfte zu schließen und in Firmen sowie Büros die Arbeit ruhen zu lassen. Schließlich stammt die Siesta aus einer Zeit, als es weder Klimaanlagen noch flexible Arbeitszeiten und Homeoffice gab. Die Pause in einzelnen Sparten, etwa auf dem Bau, kann sinnvoll sein. Die Siesta für alle ist es nicht.

Spaniens Gesellschaft leidet unter der traditionellen Zwangspause. Mittags wird die Zeit von vielen, für die es sich nicht lohnt, vom Büro nach Hause zu fahren, totgeschlagen. Schlafen können zur Siesta–Zeit laut Studien bestenfalls 40 Prozent. Stattdessen verschiebt sich der Feierabend in die Nacht. Wenn dann erst gegen 21 Uhr gegessen wird, wird das Familienleben zur Mitternachtsveranstaltung. Zudem ist es eine Mär, dass die Menschen ausgeruhter sind. Das Gegenteil ist der Fall: Sie kommen oft erst nach Mitternacht ins Bett und müssen früh wieder raus. Schul– und Arbeitstag starten ja nicht später. Auch dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen: Spanier schlafen insgesamt zu wenig.

Außerdem ist es im Süden, auch wenn der Klimawandel in Deutschland ebenfalls längst durchschlägt, im Schnitt deutlich wärmer. Eine gute Idee wäre eher, wenn der Gesundheitsminister die Klimatisierung von Pflege– und Altenheimen in Deutschland vorantreiben würde. Damit jene, die am empfindlichsten auf die Hitze reagieren, bestmöglich geschützt sind, sobald es nötig ist.