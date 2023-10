Die positive Nachricht zuerst: Es gibt Dienstleister in Deutschland, die funktionieren nahezu 1a digital: Wer beispielsweise eine Fahrkarte für die Deutsche Bahn braucht, muss sich gemeinhin weder in Warteschlangen vor einen Schalter stellen noch auf einem verschmierten Automaten-Display herumtippen. Der Fahrtenkauf online ist einfacher und bequemer. Zudem bietet die Deutsche-Bahn-App einen Superservice für Bahnkunden: Dank ihres Smartphones wissen sie bereits im Voraus, welchen Anschlusszug sie aufgrund einer Verspätung nicht mehr erreichen werden. Und allem Gejammer zum Trotz: Das Wlan wird auf vielen Bahnstrecken immer besser.

Die Deutsche Bahn und andere Verkehrsbetriebe in öffentlicher Hand haben etwas geschafft, woran Bund, Länder und Kommunen seit Jahren fortgesetzt scheitern. Sie ermöglichen es ihren Kunden, einen Auftrag rein digital abzuwickeln. Das Ticket muss nicht gedruckt werden, der Fahrgast kann es sogar selbst entwerten, indem er im ICE den Online-Check-in nutzt. Und wenn der Zug viel zu spät ins Ziel gerollt ist, kann der Kunde inzwischen online einen Antrag auf Entschädigung stellen. Geht doch.

Behörden hinken hinterher

Etwas anders sieht die Situation aus, wenn ein Bürger in Deutschland etwas von einer Behörde will ‐ beispielsweise seinen alten Führerschein in einen EU-Führerschein umtauschen. Dann sagt ihm www.verwaltung.bund.de , dass sich dieses Vorhaben an sich schon online abwickeln ließe, aber nicht überall. Die Klickerei durch das Portal ist ohnehin so freudlos und umständlich, dass der Weg aufs Amt als das kleinere Übel erscheint. Der Staat hat mit Blick auf die Digitalisierung der Verwaltung viel versprochen und bislang wenig gehalten.

Bis Ende 2022 sollte das sogenannte Onlinezugangsgesetz (OZG), das die Bundesregierung im Jahr 2017 verabschiedet hat, den Bürgern die digitale Abwicklung von 575 staatlichen Dienstleistungen ermöglichen. Doch davon ist die Realität weit entfernt. Anfang des Jahres waren 105 Angebote online geschaltet, inzwischen dürften es ein paar mehr sein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will mit einer Neuauflage des OZG die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben, allerdings fällt ihr Gesetzentwurf zum OZG 2.0 bei Experten und Vertretern von Kommunalverbänden und der Wirtschaft weitgehend durch.

Fachkräftemangel soll durch Digitalisierung gelöst werden

„Wir müssen uns gemeinsam auf die zentralen Dinge konzentrieren und das umsetzen, was schnell Nutzen bringt“, forderte vor Kurzem Alexander Handschuh vom Deutschen Städte- und Gemeindebund bei einer öffentlichen Sachverständigen-Anhörung zum Onlinezugangsgesetz im Innenausschuss. Die Unionsfraktion spricht sich sogar für einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf digitale Verwaltungsleistungen aus, um mehr Tempo in die Sache zu bringen. Doch die praktische Umsetzbarkeit dieses Ansinnens ist umstritten.

Die Digitalisierung. Kaum ein anderes Wort wird so oft genannt, wenn es um die Zukunft der Wirtschaft und den Wohlstand der Menschen geht. Die größten Probleme des Landes sollen dadurch gelöst werden ‐ oder sich zumindest lindern lassen. Beispielsweise der Fachkräftemangel: Wenn weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, braucht es Digitalisierung, um „das Land am Laufen zu halten“, formuliert es Uda Bastians vom Deutschen Städtetag. Bis 2030 werde ein Drittel der derzeit Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung in den Ruhestand gehen, bei gleichzeitig immer mehr Gesetzesnovellen.

Anträge stocken in den Behörden

Wie sich die in der Praxis auswirken, hat die Reform des Wohngeldes gezeigt. Im Jahr 2023 konnten auf einmal zwei Millionen statt bislang rund 600.000 Haushalte Wohngeld beantragen ‐ die zuständigen Ämter ächzten entsprechend unter der Antragsbearbeitung.

Apropos Wohnen: Wie viel schneller könnten Bauanträge bewilligt werden, wenn es hierzulande Standard wäre, Baugenehmigungen digital zu beantragen. Doch in diesen Bereichen steckt Deutschland in der Kleinstaaterei von 1800 fest. Einige Kreise und Städte sind schon so weit, viele andere nicht. Selbst in Bayern, das mit dem Slogan Laptop und Lederhosen wirbt, ist die Liste der Landkreise und Städte, die digitale Anträge bearbeiten, überschaubar. Da mag die Wirtschaft im Allgemeinen und der kriselnde Wohnungsbau im Speziellen noch so sehr drängeln, die Modernisierung und Vereinfachung der Verwaltung geht nur langsam voran, auch weil bereits jetzt das entsprechende Personal fehlt. Die Katze beißt sich in den Schwanz, könnte man sagen.

Was schon gut läuft

Dabei ist es nicht so, dass die Wirtschaft hierzulande mehr als in anderen Ländern am Papier klebt ‐ obwohl tatsächlich 82 Prozent der Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom noch ein Faxgerät haben. Die EU-Kommission hielt Ende September in einem Bericht zum digitalen Wandel fest, dass 77 Prozent der deutschen Unternehmen „eine grundlegende digitale Intensität“ erreichten. Im EU-Durchschnitt waren es nur 69 Prozent.

Auch bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz liege Deutschland über dem Mittel. Berlin wird, das mag den Bayern gar nicht gefallen, im „European Deep Tech Report“ 2023 sogar als das „beste Start-up-Ökosystem der EU“ bezeichnet. Flächenstaaten wie Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern, die in den vergangenen Jahren den Breitbandausbau mit Milliardensummen vorangetrieben haben, könnten da neidisch werden.

Auch der Netzausbau kommt nicht voran

Doch auch diese Länder haben Fortschritte erzielt: Die Zahl der Haushalte, die auf mindestens Gigabit-Tempo (1000 Megabit pro Sekunde) kommen, liegt laut Breitbandatlas bei 71, 5 Prozent (2016: 1,4 Prozent). Am anderen Ende der Republik, in Mecklenburg-Vorpommern, waren es zwar nur 58,4 Prozent. Aber auch hier ging der Netzausbau in den vergangenen Jahren voran. Über einen Internetanschluss mit einer Download-Geschwindigkeit von mindestens 100 Megabit pro Sekunde verfügen im Südwesten 89,2 Prozent der Haushalte, im Nordosten knapp 80 Prozent. Spitzenreiter bei den schnellen Netzen sind ‐ wenig überraschend ‐ die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Denn in dünn besiedelten Gebieten lohnen sich Investitionen für Unternehmen nicht.

Es dabei zu belassen, funktioniert allerdings nicht mehr. Denn nach dem 2021 novellierten Telekommunikationsgesetz haben die Menschen in Deutschland ein Recht auf „schnelles“ Internet. Seit Juni 2022 gelten dafür verbindliche Mindestvoraussetzungen: In jedem Haushalt müssen mindestens zehn Megabit pro Sekunde im Download und 1,7 Megabit pro Sekunde im Upload zur Verfügung stehen. Das ist nicht viel, reicht aber für die „digitale Teilhabe“ auch in ländlichen Gebieten. Doch 1,26 Prozent der Haushalte im Bundesgebiet sind selbst davon ausgeschlossen. Um den Gigabitausbau in diesen weißen Flecken bis grauen Flecken voranzutreiben, stellt der Bund jährlich drei Milliarden Euro zur Verfügung, den Rest ‐ circa 30 bis 50 Prozent der Kosten ‐ sollen Bundesländer und Kommunen übernehmen.

Ob das reicht, um Deutschland zu einem Positivbeispiel der Digitalisierung zu machen? Wohl kaum. Laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) ist die Unzufriedenheit mit digitalen Behördendiensten nur in zwei von insgesamt 41 Ländern größer als hierzulande ‐ und zwar in Österreich und in Japan. Die Bundesregierung müsste sich folglich mächtig anstrengen, um bis 2025 ihr selbstgesetztes Ziel zu erreichen: EU-weit auf einen Platz in der Top 10 bei der digitalen Infrastruktur zu kommen.