Spanien

Selenskyj nimmt an Europa-Gipfel in Granada teil

Kiew/Granada / Lesedauer: 1 min

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (Foto: Michael Kappeler/dpa )

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt nach eigenen Angaben am Gipfeltreffen der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Spanien teil. Er sei in Granada angekommen, schrieb Selenskyj am Donnerstagmorgen auf der Plattform X.

Veröffentlicht: 05.10.2023, 09:33 Von: Deutsche Presse-Agentur