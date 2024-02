Es ist einer der wenigen Momente in den vergangenen Jahren, in denen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Öffentlichkeit gelächelt hat. Als er mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das gerade unterschriebene Sicherheitsabkommen präsentiert, ist in Selenskyjs Gesicht für ein paar Sekunden die Freude über diese Vereinbarung zu sehen. Knapp eineinhalb Stunden später ist die Mimik der beiden Politiker wie versteinert.

Vor Kurzem haben sie Nachricht bekommen, dass der russische Oppositionelle Alexej Nawalny tot sein soll. Er habe seinen Mut mit seinem Leben bezahlt, sagt Scholz. „Das ist sehr bedrückend.“ Selenskyj wird deutlicher: „Es ist für mich offensichtlich: Er wurde getötet. Wie andere Tausende, die zu Tode gequält wurden wegen dieses einen Menschen“, sagt er laut offizieller Übersetzung in die Kameras.

Bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet

Der konkrete Anlass, dass Selenskyj an diesem Freitag nach Deutschland gekommen ist, ist freilich ein anderer. Er kämpft für sein von Russland angegriffenes Land um mehr militärische Unterstützung, um Waffen und Munition, aber auch um Zusagen, dass die Ukraine trotz des Krieges immer näher an die Länder der Europäischen Union heranrückt. Scholz, der anfangs, auch in der Ukraine, als zögerlich wahrgenommen wurde, bemüht sich inzwischen, die Riege der Unterstützer anzutreiben.

Das bilaterale Sicherheitsabkommen, das er und Selenskyj unterzeichneten, ist das erste mit einem EU-Land. Das zweite sollte noch am Freitag mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vereinbart werden, Großbritannien ging bereits im Januar voran. Damit setzen diese G7-Staaten eine Zusage um, die sie der Ukraine beim Nato-Gipfel im Juli 2023 in Vilnius gegeben hatten.

Weiteres Waffenpaket geplant

„Wir hatten noch nie wertvollere und stärkere Dokumente als die, die wir heute unterzeichnet haben“, sagte Selenskyj in Berlin. Auch Scholz sprach davon, einen „historischen Schritt“ weiter zu sein und dass das Dokument in seiner Bedeutung kaum unterschätzt werden könne. Es gehe um den „Aufbau moderner, wehrhafter Streitkräfte“, um jeden zukünftigen Angriff abzuschrecken, es gehe aber auch um langfristige bilaterale Beziehungen. Dazu gehörten auch umfangreiche Unterstützungsleistungen im zivilen Bereich, bei der Räumung von Minen und ähnlichem. Für die Ukraine ist allerdings auch die kurzfristige Unterstützung wichtig. Ihren Soldaten an der Front geht die Munition aus, auch weil die Verbündeten ihre Ankündigungen bislang nicht einhielten.

Ein weiteres Waffenpaket im Wert von 1,1 Milliarden Euro, das die Bundesregierung am Freitag der Ukraine zugesagt hat, soll den Mangel lindern. Laut Scholz sind darin die Lieferung von 36 Panzer- beziehungsweise Radhaubitzen aus Industriebeständen enthalten, 120.000 Schuss Artilleriemunition und zwei weitere Luftverteidigungssysteme sowie Flugkörper vom Typ Iris-T. Der Bundeskanzler betonte erneut, dass Deutschland der zweitgrößte militärischer Unterstützer der Ukraine sei - und das Land so lange wie nötig unterstützen werde.

Taurus nicht Teil des Pakets

Ungesagt blieb beim gemeinsamen Auftritt von Scholz und Selenskyj, dass Taurus-Marschflugkörper kein Teil des Pakets sein werden. Die Unionsfraktion im Bundestag und auch Politiker der Ampel-Koalition drängen Scholz seit Monaten, der Ukraine diese High-Tech-Raketen zu liefern - bislang ohne Erfolg.

Auch das hat Kanzler Scholz und Präsident Selenskyj am Freitag verbunden: Die Angst, dass die Unterstützung der USA wegbrechen könnte. Es geht um knapp 56 Milliarden Euro, die vom Repräsentantenhaus noch nicht bewilligt wurden. Sollte diese Hilfe ausbleiben, könnte Europa das wohl nicht voll ausgleichen. Selenskyj äußerte die Hoffnung, dass sich in den USA letztlich eine „pragmatische Herangehensweise“ durchsetzen werde. Scholz betonte erneut, dass die amerikanische Hilfe für die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine essenziell sei.

Werbetour für weitere Hilfen

Der Besuch von Selenskyj bei der 60. Münchner Sicherheitskonferenz ist folglich auch eine Werbetour für die weitere Unterstützung seines Landes. Am Samstagvormittag - fast genau zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf sein Land - wird er dort eine Rede halten und anschließend Gespräche mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris führen. Zur US-Delegation gehören auch republikanische Senatoren und Abgeordnete. Die zu überzeugen, dass sein Land weitere Hilfe braucht, ist die eigentliche Herausforderung für Selenskyj in diesen Tagen.