Seit der Corona-Pandemie ist Emmanuel Macron für seine kriegerische Rhetorik bekannt. So überraschte es seine Landsleute nicht, als der Präsident in seinen Neujahrswünschen eine „bürgerliche Wiederbewaffnung“ des Landes ankündigte.

Am Dienstagabend führte er aus, wie er die Gesellschaft widerstandsfähiger machen will. „Jede Generation von Franzosen muss lernen, was die Republik bedeutet und das von Kindheit an“, forderte der 46-Jährige bei seiner ersten große Pressekonferenz seit fünf Jahren. Die Wiederbewaffnung beginnt also im Klassenzimmer.

Schuluniform ab 2026 im Gespräch

Konkret sprach sich Macron vor mehr als 200 Journalisten dafür aus, die Nationalhymne bereits in der ersten Klasse zu lernen. Der Staatsbürgerunterricht soll auf eine Stunde pro Woche ab der fünften Klasse verlängert werden. Außerdem könnte 2026 die Schuluniform eingeführt werden, wenn ein Testlauf in rund hundert Schulen eine hohe Akzeptanz ergibt. Die konservative und rechtspopulistische Opposition streitet schon seit langem für eine solche Uniform, um religiöse Kleidungsstücke wie die inzwischen verbotene Abaya aus den Schulen zu verbannen. Der Linkspolitiker Alexis Corbière kritisierte eine Schule wie im Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“, die in eine romantisierte Vergangenheit verweise.

Der bisher auf freiwilliger Basis angebotene Universelle Nationaldienst (SNU), einer Art Mini-Wehrdienst, soll in der neunten Klasse für alle zur Pflicht werden. Auch hier gilt: Fahnenappell am Morgen, Singen der Hymne und militärische Disziplin. Die allgemeine Einführung des SNU war bereits nach den Vorstadt-Unruhen im Sommer erwartet worden, als Jugendliche rund 2500 Gebäude verwüsteten und tausende Autos anzündeten. Um der Aufspaltung der Gesellschaft entgegen zu wirken, sollen Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schichten zumindest für kurze Zeit zusammenfinden. Denn seit der Abschaffung des Wehrdienstes 2001 gibt es kaum Berührungspunkte zwischen der Welt der Banlieue und den besseren Vierteln der Großstädte.

Bildungsministerin ausgebuht

In seiner Analyse der Krawalle wies der Präsident den sozialen Netzwerken eine wichtige Rolle zu. Dort werde eine „Gegenrealität“ vermittelt, die die Verschwörungstheoretiker von morgen schaffe, warnte Macron. Bereits nach den Unruhen hatte er eine Teil-Abschaltung von TicToc, Instagram und Co. erwogen, über die sich die Jugendlichen zusammengefunden hatten. Rechtlich ist eine solche Maßnahme allerdings nicht möglich, so dass der Präsident sich nun auf eine „gute Nutzung“ der Bildschirme konzentriert, die auch Restriktionen für die Kinder beinhalten könnte.

Bildungsministerin Amélie Oudéa-Castéra schrieb die Ausführungen des Staatschefs eifrig mit. Die 45-Jährige ist in ihrem Amt umstritten, seit sie kurz nach ihrer Ernennung vergangene Woche zugab, dass ihre drei Kinder in eine streng katholische und erzkonservative Privatschule gehen. Grund seien die ausgefallenen Stunden in der staatlichen Schule gewesen.

Rücktrittsforderung werden lauter

Wie sich hinterher herausstellte, war lediglich ihr ältester Sohn 2009 ein halbes Jahr in einer staatlichen Vorschule unterrichtet worden. Seine ehemalige Lehrerin versicherte, dass sie in diesen sechs Monaten nie gefehlt habe. Bei einem Besuch der Schule im schicken sechsten Arrondissement von Paris wurde die Ministerin lautstark ausgebuht. Ihre Entschuldigung konnte die Wut der Lehrerinnen und Lehrern des staatlichen Schulwesens nicht mildern. „Es ist nicht normal, dass eine Ministerin lügt, um die staatliche Schule in Misskredit zu bringen, für die sie verantwortlich ist“, sagte der Gewerkschafter Samuel Couillard der Zeitung „Libération“.

Die Gewerkschaften fordern ebenso wie Vertreter des Linksbündnisses Nupes den Rücktritt Oudéa-Castéras, die zusammen mit Macron die Elite-Verwaltungshochschule ENA besucht hatte. Der Präsident stellte sich hinter seine Ministerin. „Man verurteilt die Leute nicht wegen ihrer individuellen Entscheidung zu den Schulen ihrer Kinder“, mahnte Macron.