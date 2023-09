Schon wieder droht beim Heizungsgesetz Sand in der Maschinerie

Am Freitag soll der Bundestag das umstrittene Heizungsgesetz beschließen, so die Zeitplanung der Ampel–Koalition. Das Gesetz sieht im Kern vor, dass nur noch Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die auf Dauer zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. So soll auch bei der Gebäudeheizung zunehmend das Klima geschützt werden. Doch ein einflussreicher CDU–Abgeordneter, Thomas Heilmann aus Berlin, hat Bedenken gegen das Verfahren. Die Abgeordneten hätten zu wenig Zeit zur Beratung.

Wenn Thomas Heilmann die Rechte der Abgeordneten bedroht sieht, wird das neuerdings ernst genommen. Denn er war es, der mit seiner Klage beim Bundesverfassungsgericht verhinderte, dass das Heizungsgesetz bereits vor der Sommerpause beschlossen wurde.

Der studierte Jurist Heilmann war lange Zeit Unternehmer in Berlin, unter anderem als Geschäftsführer der bekannten Werbeagentur Scholz & Friends. Von 2012 bis 2016 war er Justizsenator im Land Berlin. Seit 2017 sitzt er im Bundestag. Klimapolitik liegt dem Freigeist durchaus am Herzen, denn er ist Vorsitzender der CDU/CSU–Klimaunion.

Als Heilmann vor der Sommerpause im Alleingang versuchte, das Heizungsgesetz der Ampel zu stoppen, wurde er eher belächelt. Die CDU/CSU–Fraktion sprach von einer „Privatinitiative“. Doch sein Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht hatte überraschend Erfolg. Am späten Abend des 5. Juli erließ das Gericht eine einstweilige Anordnung. Die für den 7. Juli geplante Verabschiedung des Heizungsgesetzes im Bundestag musste verschoben werden.

Schon damals ging es nur um Abgeordnetenrechte, nicht um den Inhalt des Gesetzes. Gelegentlich zu hörende Vorwürfe, hier würden Hausinhaber faktisch enteignet, erhob weder Heilmann noch spielten sie in Karlsruhe eine Rolle. In diesem Rechtsstreit ging es ausschließlich um den Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens.

Die Koalition hatte Mitte Mai einen ersten Gesetzentwurf für das Heizungsgesetz eingebracht, das offiziell Gebäudeenergiegesetz (GEG) heißt. Doch allen war klar, dass dies noch nicht das letzte Wort ist. Die FDP war noch skeptisch und wollte noch das Tempo der Umrüstung im Heizungskeller bremsen. Mitte Juni kam es dann in der Ampel–Spitze zum Kompromiss, der in einem „Leitplanken“-Papier festgehalten wurde. Zentraler Satz darin: „Solange keine Kommunale Wärmeplanung vorliegt, gelten beim Heizungstausch die Regelungen des GEG noch nicht.“

Einen entsprechenden Änderungsantrag mit rund 100 Seiten brachte die Ampel Ende Juni im Bundestag ein. Eine Woche später sollte das Gesetz beschlossen werden. Heilmann zeigte sich empört, obwohl der Änderungsantrag ja Bedenken der FDP — und damit auch der Opposition aus CDU/CSU und AfD — aufgriff. Doch Heilmann fand, dass in diesem Tempo keine verantwortungsvolle Gesetzgebung möglich ist.

Zwar gab es schon deutlich hektischere Gesetzgebungsverfahren, doch das Bundesverfassungsgericht erließ die von Heilmann beantragte einstweilige Anordnung. Karlsruhe gab ihm zwar noch nicht in der Sache recht. Ob die Ampel wirklich Abgeordnetenrechte verletzte, soll erst in einem späteren Verfahren geklärt werden. In einer sogenannten Folgenabwägung stellten die Richter aber fest, dass dem Bundestag eine Verschiebung der Abstimmung eher zuzumuten sei, als Heilmann ein Verzicht auf sein (eventuell bestehendes) Recht auf rechtzeitige Information.

Der Karlsruher Beschluss war immerhin ein erster Fingerzeig, dass das Gericht die Rechte des Bundestags und insbesondere der Opposition verbessern will. Die Richter betonten ausdrücklich, dass die Abgeordneten nicht nur abstimmen dürfen, sondern auch ein Recht auf Beratung haben — und dazu genügend Zeit brauchen, damit sie die erhaltenen Informationen „auch verarbeiten können“. Bisher hatte das Bundesverfassungsgericht die Gestaltung des Gesetzgebungsverfahrens dem Bundestag überlassen, der ja selbst ein hohes Staatsorgan sei.

Eigentlich hätte die Ampel–Koalition die Abstimmung nur um wenige Tage verschieben müssen. Doch dann wäre eine (teure) Sondersitzung in der Sommerpause nötig gewesen. Deshalb ist die Beschlussfassung nun am kommenden Freitag geplant, in der ersten Sitzungswoche des Bundestags nach der Sommerpause.

Die Ampel will den Gesetzentwurf dabei unverändert zur Abstimmung stellen. Kein Wunder, immerhin ist jetzt sogar FDP–Chef Christian Lindner für das Gesetz: „Das Heizungsgesetz ist jetzt praxistauglich. Wir haben es grundlegend verändert, indem es mit der kommunalen Wärmeplanung verzahnt wird.“ Es sei nun „kein Gesetz mehr, vor dem die Menschen Angst haben müssten“. Im Lauf der Sommerpause stritt die Koalition nicht mehr über das Heizungsgesetz, sondern über andere Fragen, vor allem über den Umfang der Kindergrundsicherung.

Die CDU/CSU will aber weiter Stimmung gegen den angeblichen „Heiz–Hammer“ machen. Sie kritisierte jüngst, die Regierung habe Fragen der Fraktion zu den Folgen des Gesetzes nicht ausreichend beantwortet.

Und nun kommt auch wieder der Abgeordnete Thomas Heilmann ins Spiel. In der „Bild“-Zeitung warnte er am Wochenende vor einer Verabschiedung des Gesetzes am kommenden Freitag. Erforderlich seien zusätzliche Sitzungen des Bundestagsausschusses für Klimaschutz und Energie. Die Ampel hält dies für unnötig. Heilmann warnt jedoch, „die Mitwirkungsrechte der Abgeordneten werden wieder verletzt“, das Gesetz könnte deshalb „formell verfassungswidrig“ sein. Eine Klage hat er noch nicht ausdrücklich angekündigt.