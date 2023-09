Scholz will mit dem „Deutschland–Pakt“ ein höheres Tempo einlegen

Im Vergleich zu früheren Bundeskanzlern hatte Olaf Scholz bei der Generaldebatte am Mittwoch im Bundestag keinen leichten Stand. Die Zustimmungswerte zu seiner Ampel–Koalition: im Keller. Die Prognosen für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland: mies. Der Zusammenhalt in der Bundesregierung: brüchig. Der Bundeskanzler machte wohl genau deshalb einen Vorschlag, der neu und zukunftsweisend klingt: der „Deutschland–Pakt“ — nicht zu verwechseln mit dem Deutschland–Takt oder dem Deutschland–Ticket. Gemeinsam mit den 16 Bundesländern, den Kommunen und der „demokratischen Opposition“ will er Deutschland „von Grund auf schneller, moderner und sicherer“ gestalten, heißt es in einem Papier, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. Die Bürger seien den Stillstand leid. „Und ich bin es auch“, sagte Scholz.

Immerhin in diesem Punkt sind sich fast alle Parteien im Bundestag einig: Deutschland braucht einen Aufbruch. Die überbordende Bürokratie soll möglichst schnell verschwinden, stattdessen die Digitalisierung im Eilverfahren vorangetrieben werden. „Unser Land erstickt in Bürokratie“, sagte Oppositionsführer Friedrich Merz. Die Union würde, wenn sie denn könnte, alle Gesetze stoppen, „die diesen wahnsinnigen Bürokratieaufwand weiter erhöhen“, fügte er mit Blick auf das Gebäudeenergiegesetz und die Kindergrundsicherung hinzu.

Und auch das wirft der CDU–Chef der Ampel–Koalition vor: Scholz werde bei der Finanzierung der Bundeswehr seinen Ansprüchen nicht gerecht, die er vor rund eineinhalb Jahren in seiner „Zeitenwende–Rede“ formuliert hat. „Bei SPD und Grünen bleibt das unbeliebte Kind Bundeswehr wieder weitgehend strukturell unterfinanziert“, kritisierte er.

Das ließ der Kanzler so nicht auf sich sitzen. „Sie werden dem Ernst der Lage, die der russische Angriffskrieg darstellt, nicht gerecht“, sagte Scholz. Mit dem Sondervermögen werde jetzt die Nato–Vorgabe erfüllt, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Dieses Ziel werde auch in den Jahren 2028, 2029 und in den 2030er–Jahren eingehalten, wenn die 100 Milliarden Euro aufgebraucht seien. Aber um das zu erreichen, müssten allerspätestens von 2028 an zusätzliche 25 bis 30 Milliarden Euro für die Bundeswehr direkt aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.

Dabei war Scholz offensichtlich gar nicht daran gelegen, auf harten Konfrontationskurs zur Union zu gehen. Das ist „nicht die Art der Debatte, wie sie sein sollte“, sagte er. Die Bürger wollten nicht „Schattenboxen im Bundestag, sondern „Orientierung, mutige Kompromisse, zupackende Arbeit“, so der Kanzler. Deshalb also der Deutschland–Pakt–Vorschlag.

Doch was soll dieses Vorhaben konkret bringen? Scholz nannte die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, die rasche Digitalisierung der Verwaltung, steuerliche Entlastungen für die Wirtschaft, um den Standort Deutschland wieder attraktiver zu machen. So soll bis Ende 2023 der digitale Bauantrag bundesweit umgesetzt sein, bis Ende 2024 sollen Bürger unter anderem Führerschein, Personalausweis, Wohngeld und Elterngeld digital beantragen können.

In der SPD–Bundestagsfraktion kommt der Vorschlag des Kanzlers gut an. Er könne für seine Fraktion sagen, dass wir an diesem „Deutschland–Pakt“ mitwirken werden, sagte der Vorsitzende Rolf Mützenich. Einer aus dieser Fraktion ist Martin Gerster, Abgeordneter für den Wahlkreis Biberach und Mitglied des Haushaltsausschusses. „Ich freue mich sehr über die Initiative des Bundeskanzlers. Gerade bei Planungs– und Genehmigungsverfahren zum Beispiel für Mobilfunk, Glasfaserausbau oder bei Verkehrswegen und Gebäuden brauchen wir deutlich mehr Tempo und weniger Bürokratie“, sagte Gerster der „Schwäbischen Zeitung“.

Die anderen Fraktionsvorsitzenden gingen — mit Ausnahme von CSU–Landesgruppen–Chef Alexander Dobrindt — allerdings überhaupt nicht auf den Vorstoß ein. Die Grünen–Fraktionschefin Katharina Dröge arbeitete sich vor allem an Friedrich Merz ab, unter anderem an seiner umstrittenen Aussage beim Gillamoos–Volksfest. Der CDU–Chef hatte dort gesagt: „Nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillamoos ist Deutschland.“

Der Vorsitzende der FDP–Fraktion, Christian Dürr, blieb bei der Ablehnung eines staatlich subventionierten Industriestrompreises und kündigte an, auch den EU–gemachten Bürokratieaufwand verringern zu wollen, da 57 Prozent der Bürokratie–Kosten auf Brüssel zurückzuführen seien.

AfD–Fraktionschef Timo Chrupalla forderte Neuwahlen, da „die Zeit der Ampel“ abgelaufen sei. Amira Mohamed Ali, Fraktionschefin der Linksfraktion, kritisierte, dass Milliarden für die Rüstung ausgegeben würden, aber überall sonst geknausert und gespart werde. Die Kindergrundsicherung sei nur ein „Etikettenschwindel“.

Dobrindt zeigte sich zwar offen für Gespräche über einen „Deutschland–Pakt“, aber nur unter Bedingungen. Er forderte Scholz auf, „erst einmal die Streitereien in Ihrem eigenen Laden“ zu beenden und einen härteren Kurs in der Migrationspolitik einzuschlagen. Dass der Kanzler enger kooperieren wolle, wertete er als zudem als Zeichen, „dass die Gemeinsamkeiten in Ihrer Koalition ganz offensichtlich beendet sind“.