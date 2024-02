Scholz trifft „Doppelgänger“ in Washington

Washington / Lesedauer: 1 min

Mit einem herzhaften Lachen: Olaf Scholz (r) und Chris Coons machen ein Selfie. (Foto: -/Bundesregierung/dpa )

Es ist nicht das erste Mal, dass der US-Senator und der Bundeskanzler aufeinandertreffen. „Great to see my Doppelgänger again“, schreibt Scholz auf X.