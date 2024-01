Scholz: Demokraten müssen gegen Fanatiker zusammenstehen

Blick auf ein Gästehaus in Potsdam, in dem AfD-Politiker nach einem Bericht des Medienhauses Correctiv im November an einem Treffen teilgenommen haben sollen. Auch der bekannteste Vertreter der rechtsextremen Identitären Bewegung, Martin Sellner, soll vor Ort dabei gewesen sein.

(Foto: Jens Kalaene/dpa )