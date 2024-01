Für Millionen Menschen in Deutschland könnte diese Reform eine echte Veränderung bedeuten: Sie können sich künftig einbürgern lassen - und ihren ausländischen Pass behalten. Zudem können Zuwanderer in der Regel nach fünf Jahren einen deutschen Pass bekommen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Bei „besonderen Integrationsleistungen“ soll eine Einbürgerung bereits nach drei Jahren möglich sein. Der Bundestag beschloss am Freitag in namentlicher Abstimmung eine entsprechende Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Für den Gesetzentwurf der Ampel-Koalition stimmten 382 Abgeordnete, dagegen 234, und 23 Parlamentarier enthielten sich.

In einem Punkt waren sich Regierungsparteien und Opposition einig: Die Reform hat das Potenzial die Gesellschaft zu verändern. Ob zum Guten oder zum Schlechten? - in dieser Frage fanden sie allerdings keinen Konsens. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), bezeichnete die Reform als das „Gesetz mit den weitreichendsten negativen Folgen in dieser Wahlperiode“, auch mit negativen Folgen für die Gesellschaft, weil die Regierung Sicherheiten aufgebe. Durch die generelle Zulassung doppelter Staatsbürgerschaften würden politische Konflikte des Auslands nach Deutschland hineingetragen.

Ampel verteidigt Vorhaben

Die Vertreter der Ampel-Parteien haben freilich einen anderen Blick auf die Reform. Sie versprechen sich einen positiven Effekt auf die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland - und auf die Integration von Zuwanderern in Deutschland. Stephan Thomae, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, betonte: „Uns interessiert nicht, woher jemand kommt. Uns interessiert, wohin jemand will.“ Das Gesetz schaffe auf der einen Seite Erleichterungen für Einbürgerungswillige, auf der anderen Seite müssten neue Voraussetzungen erfüllt werden.

Verschärft wurden unter anderem die Regelungen für Menschen, die Sozialleistungen beziehen. Zudem müssen sich Antragsteller nicht nur zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern auch explizit „zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihre Folgen, insbesondere für den Schutz jüdischen Lebens“ bekennen.

Mehr Rechte für die Polizei

„Mit der Reform vollenden wir das, was wir vor 25 Jahren begonnen haben. Jetzt wird es Gesetz“, sagte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), in der Debatte. Deutschland sei schon immer ein Einwanderungsland gewesen.

Am Vorabend hatte der Bundestag das Gesetz für mehr und schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber beschlossen. Abschiebepflichtige können künftig länger in Gewahrsam genommen werden, zudem bekommt die Polizei mehr Rechte bei Wohnungsdurchsuchungen.