Schnell und konsequent

Politik / Lesedauer: 1 min

Auch nach dem Rücktritt der die EKD-Ratsvorsitzendeb Annette Kurschus ist der Schaden immens in einer Zeit, in der Kirche und Gott in der Gesellschaft ohnehin immer mehr auf dem Rückzug sind, kommentiert Ludger Möllers.

Veröffentlicht: 20.11.2023, 18:00 Von: Schwäbische.de