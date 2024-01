Schlag und Gegenschlag in Nahost

Der Nahost-Konflikt entwickelt sich aktuell genau so, wie Hardliner auf allen Seiten das wünschen.

Pro-iranische Milizionäre im Irak feiern den Tod von drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff auf einen Wüstenstützpunkt als Sieg über Amerika. Joe Biden schwört Rache. Iran-Feinde in der amerikanischen Politik wittern eine Chance, ihren langgehegten Traum von einem US-Angriff auf die Islamische Republik zu verwirklichen.

Jede militärische Eskalationsstufe der vergangenen Wochen - die Angriffe der Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer, die iranischen Raketenangriffe im Irak und in Syrien, die amerikanischen und israelische Attentate auf iranische und pro-iranische Kommandeure - bot eine Chance, den Konflikt einzugrenzen. Diese Chancen wurden vertan, weil weder die USA noch der Iran oder seine Partner in der Region den politischen Willen dazu aufbrachten. Ihnen war es wichtiger, die jeweiligen Verbündeten im Gaza-Krieg - Israel oder die Hamas - zu unterstützen. Die Akteure überließen sich einer Dynamik aus Schlag und Gegenschlag.

Besonders die USA und der Iran, die den größten Einfluss in der Region haben, tragen die Verantwortung dafür. Nun stehen sie am Rand eines Krieges, den sie eigentlich vermeiden wollten.

Noch können sie umsteuern. Die USA beteiligen sich an Verhandlungen über eine neue Feuerpause und eine Freilassung von vielen Hamas-Geiseln. Wenn in Gaza zwei Monate lang die Waffen schweigen, wie es die geplante Vereinbarung vorsieht, wird es schwierig für die Hardliner, die Spannungen außerhalb von Gaza weiter anzuheizen. Der Iran lässt in seinen ersten Reaktionen auf den Tod der drei US-Soldaten erkennen, dass er es nicht auf einen Krieg gegen Amerika abgesehen hat.

Viel hängt davon ab, welche Art von Vergeltung die USA für den Tod ihrer Soldaten wählen. Joe Biden wird energisch reagieren wollen, weil er im US-Wahlkampf nicht als Weichling dastehen will; schlägt er aber zu hart zu, riskiert er einen Krieg, der eine Region von der türkischen Grenze bis zum Jemen erfassen könnte. Dann hätten die Hardliner gewonnen.