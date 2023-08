Der saudische Thronfolger Mohammed bin Salman pflegt sein gutes Verhältnis zu Wladimir Putin. Erst vor kurzem lobte der Kronprinz in einem Telefonat mit dem Kremlchef die enge Zusammenarbeit der beiden Länder bei der Kontrolle der weltweiten Ölpreise. Doch nun richtet Mohammed bin Salman eine Konferenz zum Ukraine–Krieg mit Politikern aus fast 30 Ländern aus — lädt Russland aber nicht ein. Dahinter stehen saudische Eigeninteressen.

Zu dem Treffen in der saudischen Hafenstadt Dschidda am Roten Meer am Wochenende wird unter anderem US–Sicherheitsberater Jake Sullivan erwartet. Auch die EU entsendet laut Medienberichten eine Delegation. Die Regierung in Kiew will ebenfalls einen hochrangigen Vertreter nach Saudi–Arabien schicken und bei dem Treffen über ihren Friedensplan reden, der einen Abzug russischer Truppen aus der Ost–Ukraine und der Krim vorsieht.

Keine Parteinahme Saudi–Arabiens bis jetzt

Die britische Zeitung „Guardian“ berichtete, der Westen wolle bei der Konferenz erreichen, dass große Länder wie Indien und Brasilien ins anti–russische Lager wechseln. Auch China soll umworben werden, doch noch ist offen, ob Peking einen Regierungsvertreter nach Dschidda schicken wird.

Saudi–Arabien vermeidet wie viele andere Teilnehmer–Staaten der Konferenz bisher eine Parteinahme im Ukraine–Krieg. Die Öl–Monarchie unterstützt Kiew zwar mit humanitärer Hilfe im Wert von 400 Millionen Dollar, beteiligt sich aber nicht an westlichen Sanktionen gegen Moskau und kooperiert mit Putin in der Gruppe Opec–Plus, einem Zusammenschluss der größten Ölproduzenten der Welt.

Mohammed bin Salman geht es in Dschidda nicht so sehr um Fortschritte bei den Bemühungen um ein Ende des Krieges, sondern um etwas Anderes: Er will sich als Vermittler in Szene setzen. Saudi–Arabien wolle sich mit der Konferenz als „ehrlicher Makler“ präsentieren, sagt Sebastian Sons, Experte für die Golf–Region bei der Bonner Denkfabrik Carpo. Die Führung in Riad wolle mit dem Treffen ihren Einsatz für Deeskalation unterstreichen und bei einem wichtigen Thema auf internationaler Ebene Präsenz zeigen, sagte Sons.

Signal an die USA von Kronprinz

MBS, wie der saudische Kronprinz häufig genannt wird, hatte dies bereits im Mai mit einer Einladung an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum Gipfel der Arabischen Liga in Dschidda demonstriert. Schon damals bot sich der Kronprinz als Vermittler zwischen der Ukraine und Russland an.

Besonders wichtig für den Thronfolger sei bei der Ukraine–Konferenz am Wochenende ein Signal an die USA, meint Sons: „Seht her, wir sind in der Lage, in dieser Krise selbstbewusst und als Vermittler aufzutreten.“ Für US–Sicherheitsberater Sullivan ist die Ukraine–Konferenz der zweite Besuch in Saudi–Arabien innerhalb weniger Tage. Er hatte erst vorige Woche mit MBS in Dschidda gesprochen.

Hochrangige Besuche aus dem Westen wie diese stärken das internationale Renommée des saudischen Kronprinzen, der nach der Ermordung des Regimekritikers Jamal Khashoggi im Oktober 2018 von den USA und Europa geächtet worden war. Heute will MBS als internationaler Krisenmanager ernstgenommen werden. Die Konferenz in Dschidda bietet ihm eine Bühne.

Putin reagiert genervt von Treffen

Dafür nimmt MBS in Kauf, dass Putins Regierung verschnupft auf das geplante Treffen reagiert. Russland wolle wissen, was in Dschidda besprochen werde, sagte Kremlsprecher Dmitry Peskow. Mohammed bin Salman erwartet aber keinen größeren Ärger mit Russland, das sich nicht leisten kann, noch mehr internationale Partner zu verlieren. Auch andere Politiker nutzen diese außenpolitische Schwäche Putins aus.

Dass Saudi–Arabien die Ukraine–Konferenz ohne Russland ausrichtet, bedeutet nach Meinung von Sons nicht, dass Riad in dem Konflikt jetzt eindeutig Partei für den Westen ergreift. Riad wolle sich die Zusammenarbeit mit Russland in Opec–Plus nicht verderben und sehe den Krieg vor allem als Problem des Westens. „Das Sowohl–Als–Auch geht weiter“, sagte Sons über die saudische Haltung zum Ukraine–Krieg.