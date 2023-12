Russische Vermögen lieber nicht antasten

Moralisch lässt sich Frage leicht beantworten, ob die im Westen eingefrorenen Kreml-Gelder für die Verteidigung und den Wiederaufbau der Ukraine gebraucht werden dürfen. Die 300 Milliarden Dollar wären eine Anzahlung auf den Schaden, der dem Land durch den Überfall Russlands entstanden ist. Warum sollten die Verantwortlichen für den Krieg über diesen Weg nicht zur Rechenschaft gezogen werden?

So einleuchtend die Argumente auch sein mögen, Moskau für seine Aggression zahlen zu lassen, so schwierig ist die Umsetzung. Es gibt berechtigte Sorge, dass eine Beschlagnahmung zum Abfluss von Reserven anderer Staaten führen könnte, die an der Sicherheit ihrer Einlagen zweifeln. International brächen die USA und ihre Verbündeten ein Tabu, das souveräne Reserven vom Zugriff anderer Staaten ausschließt. Länder des „globalen Südens“ könnten darin ein weiteres Beispiel sehen, wie der Westen einerseits mit der Verteidigung einer regelbasierten Ordnung argumentiert, selbst aber Regeln dehnt, wenn es ihm nutzt.

Die sauberste Lösung wäre die direkte Bereitstellung neuer Militärhilfen für die Ukraine. Wenn dies scheitert, sollte jeder „Plan B“ die Substanz des russischen Vermögens unangetastet lassen. Damit könnte der Ukraine geholfen werden, während Russland einen Anreiz hat, seine Aggression zu beenden.